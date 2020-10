Cela paraissait improbable mais c’est désormais acté. Djamel Eddine Benlamri s’est engagé avec l’Olympique lyonnais pour une année plus une autre en option. A 30 ans, il connaîtra sa première expérience en Europe. Lui qui en a toujours rêvé. Quel aboutissement!

Son nom avait déjà circulé du côté de l’Olympique lyonnais il y a deux mois de cela avant que la rumeur ne s’estompe. Toutefois, en début de soirée de dimanche, un transfert éventuel de l’Algérien a été évoqué vers l’OL. Information confirmée par les médias français dans la soirée. Dès lors, la signature de Benlamri devenait sérieuse.



Il doit 300.000 euros encore à Al-Shabab

Les Rhodaniens avait l’opportunité d’engager un champion d’Afrique pour 0 euro. En effet, le rugueux défenseur des Fennecs a acheté son bon de sortie d’Al-Shabab (Arabie saoudite) en renonçant notamment à des arriérés. Une occasion que les Olympiens n’ont pas ratée pour le détourner des pays du Golfe où l’ancien sociétaire de la JS Kabylie et l’ES Sétif avait des touches sérieuses avec des avantages salariaux certains. Aussi, pour son contentieux avec le team de Riyad, celui qui a été formé par le NA Hussein-Dey doit encore verser 300.000 dollars pour qu’il ne soit pas bloqué avec son nouveau club.



Le challenge sportif privilégié

Manifestement, Benlamri n’a pas voulu manquer l’occasion de jouer en Europe. A 30 ans, il savait que c’est le moment où jamais. Il ne touchera certainement pas les émoluments qu’il aurait pu percevoir dans le championnat du Qatar.

Cependant, se faire de la place chez les Gones lui permettra de se maintenir à un niveau d’exigences certain. Dans cette optique, il faudra sortir le bleu de chauffe pour se faire de la place dans une charnière centrale composée habituellement par Jason Denayer et Marcelo. Le départ, qui était quasi-acté, de Joachim Andersen vers Fulham, lui dégage un peu la route. Convaincre le staff technique lui sera nécessaire pour cumuler le temps de jeu et pousser son employeur à le prolonger une autre année. Bon vent pour le brave Benlamri.

Rachid Ghezzal signe à Besiktas

Rachid Ghezzal s’est engagé avec le Besiktas Istanbul hier. L’ancien Lyonnais était également suivi par des formations italiennes. Le milieu offensif de 28 ans est prêté 1 an sans option d’achat au club stambouliote par Leicester, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2022.