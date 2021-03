Le décret présidentiel fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas nouvellement créées, ainsi que leur numérotation, a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel après avoir été signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le décret présidentiel stipule que « les dispositions de l’article 1er du décret 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas, sont complétées par les noms et les chefs-lieux des wilayas créées par la loi 19-12 du 11 décembre 2019 modifiant et complétant la loi 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays, comme suit :

– 49 : wilaya de Timimoun avec chef-lieu à Timimoun.

– 50: wilaya de Bordj Badji Mokhtar avec chef-lieu à Bordj Badji Mokhtar.

– 51: wilaya de Ouled Djellal avec chef-lieu à Ouled Djellal.

– 52 : wilaya de Béni Abbès avec chef-lieu à Béni Abbès.

– 53 : wilaya de In Salah avec chef-lieu à In Salah.

– 54 : wilaya de In Guezzam avec chef-lieu à In Guezzam.

– 55 : wilaya de Touggourt avec chef-lieu à Touggourt.

– 56 : wilaya de Djanet avec chef-lieu à Djanet.

– 57 : wilaya d’El M’Ghaier avec chef-lieu à El M’Ghaier.

– 58 : wilaya d’El Meniaa avec chef-lieu à El Meniaa.