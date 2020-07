Les maux de l’athlétisme algérien refont surface. C’est comme si c’était un tour de piste et une spirale. On tourne en rond. Carrément. Après Taoufik Makhloufi, bloqué en Afrique du Sud depuis presque 4 mois, Larbi Bouraâda s’est plaint de la négligence dont il se dit victime en compagnie d’autres sportifs de l’élite. Un tweet qui reflète le sort réservé aux athlètes des disciplines considérées comme « secondaires ». Pourtant, elles sont pourvoyeuses de médailles à l’international.

Il n’est pas dans un autre pays. Il est en Algérie, parmi les siens (heureusement d’ailleurs). Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de quoi se plaindre. Le décathlonien Larbi Bouraaâda, dans la foulée du demi-fondiste Taoufik Makhloufi, est allé de son tweet pour dénoncer le fait qu’il soit livré à lui-même dans sa vie quotidienne. Lui qui doit préparer les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo qui ont été décalés pour l’été 2021 en raison du Coronavirus. La réalité du sport algérien est là. Le constat est implacable. Loin des prétentions et du faux intérêt que martèlent sans cesse les responsables. Que ce soit pour les instances fédérales ou la tutelle de l’Etat. On a l’impression qu’en 4 ans, rien n’a vraiment changé. On se souvient tous du réquisitoire de Makhloufi après les Olympiades 2016 à Rio de Janeiro (Brésil). On se remémore aussi la 5e place miraculeuse de Bouraâda dans les épreuves du décathlon de ce rendez-vous planétaire. Et on se rappelle aussi de la récupération médiatique qui en a suivi avec les grosses campagnes de sponsoring pour utiliser l’image des deux athlètes. Mais tout cela était momentané. Les symptômes graves sont de retour. Tant la tumeur est maligne.



Un Champion d’Afrique sans Bourse !

« Je n’ai pas de bourse et mon père subvient toujours à mes besoins. Je n’ai pas le moindre sou, je mange des sandwichs après mes entraînements et je fais vivre mes filles avec la bénédiction du Bon Dieu », a tweeté le recordman du décathlon en Afrique (8521 points). Pire encore, c’est le statut social du médaillé d’or des Jeux Africains 2019 de Rabat (Maroc) qui fait froid dans le dos : « Je n’ai pas de couverture sociale ni carte Chifa », révèle celui qui a fêté ses 32 ans le 10 mai écoulé en précisant « je ne parle pas que de ma personne mais de l’ensemble des sportifs d’élite en Algérie.» Il faut savoir que le natif de Reghaïa a connu beaucoup de contretemps en carrière. Des blessures notamment. Un problème qui survient souvent pour les organismes qui ne bénéficient pas du suivi sportifo-médical nécessaires aux athlètes de haut niveau. Nutrition, récupération et bonnes conditions d’entraînement sont les bases pour tout sportif qui concoure dans les épreuves de prestiges telles que les Olympiades et les championnats du Monde. Ce qui n’est franchement pas le cas pour celui qui a signé le record continental par 4 fois en carrière. Pas négligeable!



Retraite prématurée ?

En parlant d’Afrique, l’an passé à Rabat, il avait décroché l’Or en dépit d’une période pré-JA2019 très compliquée. « J’avais annoncé à la FAA que je ne suis pas en mesure de remporter le titre, si ce n’est de viser une place sur le podium. La preuve, j’ai même failli marquer zéro point, car je n’étais pas en possession de mes qualités physiques. Ma préparation était totalement gâchée suite à 2 interventions chirurgicales que j’ai subies cette saison. A Rabat, ce n’est pas la concurrence qui m’inquiétait, la preuve, je me suis imposé loin de mon record», avait indique Bouraâda qui avait annoncé avoir décidé « de tirer ma révérence après les prochains JO de 2021.» A ce rythme, désabusé comme il est, il pourrait raccrocher les pointes avant le rendez-vous nippon. n