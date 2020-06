Les autorités politiques semblent mettre les bouchées doubles pour réussir le projet de révision constitutionnelle, qui constitue l’articulation majeure des réformes promises par le premier magistrat du pays au moment où le débat autour de cette révision va être prorogé pour une durée raisonnable.

L’objectif, selon les voix officielles, est de parvenir à une Constitution qui représentera « consensus national le plus large possible » en répondant à la « nécessité impérieuse et urgente pour le pays de se doter d’institutions véritablement élues »

Cet investissement est de plus en plus visible si l’on se réfère à la multiplication de déclarations d’explication quant à la finalité et le contenu de cet amendement constitutionnel, dont la finalisation du projet est annoncée durant le second trimestre de l’année en cours.

Freiné par l’urgence sanitaire due à la propagation du coronavirus, le processus de révision constitutionnelle aura ainsi pris un véritable coup d’accélérateur dans sa mise en œuvre, notamment depuis que le contenu de la mouture de la future loi fondamentale a été dévoilé bien que des courants politiques ne semblent pas enthousiasmés par ce projet politique. Cet effort d’explication est ainsi accompli par les membres du comité d’experts, notamment son président Ahmed Laraba et son rapporteur Walid Laggoune, qui défendent avec les armes du constitutionnaliste le contenu en ce qu’il répondrait aux attentes exprimées et aux incohérences constatées dans les précédentes Constitutions.

« La mouture telle qu’elle est élaborée concerne principalement l’établissement de l’équilibre entre les pouvoirs et les libertés individuelles et collectives, l’offre de plus de prérogatives aux instances locales et nationales élues, la consolidation de l’indépendance de la justice, la réduction des prérogatives du président de la République de façon générale, l’approfondissement et la fortification de la pratique démocratique et l’interdiction de tout dérapage », a expliqué, pour sa part, le porte-parole de la Présidence.

Le propos de Mohand Saïd Oublaid se veut une réaction aux différentes critiques émises par des acteurs politiques et d’autres militants associatifs. Il n’a, par ailleurs, pas raté l’occasion de sa conférence de presse pour couper court aux rumeurs distillées ces derniers jours, lesquelles annoncent des amendements qui toucheraient aux « composantes de l’identité nationale ».

« Il n’a jamais été question de débattre de la question des composantes de l’identité dans la mouture de la Constitution, d’ailleurs qualifiées d’indiscutables et classées par le président de la République à diverses occasions », a-t-il affirmé pour mettre fin à un début de surenchère politicienne. D’autant plus qu’un leader d’une formation islamiste, Lakhdar Benkhelaf du FJD, est vite allé en besogne en partageant sur la toile un écrit qui ne reposait sur aucun fait, afin de susciter la polémique sur fond idéologique.

Soulever la question de la religion lors de certains débats et plateaux télévisés, animés autour de la mouture de la Constitution, est « une provocation flagrante des sentiments des Algériens », a estimé le porte-parole d’El Mouradia. A l’évidence, les interrogations suscitées autour de ce projet de révision constitutionnelle semblent avoir amené les autorités à œuvrer pour créer les conditions d’un débat enrichissant qui renforcerait le processus engagé.

Une intention qui peut se lire à travers le communiqué commun, signé par le ministère de la Communication, le Comité des experts et l’Arav, pour « un débat national inclusif, large et pluriel, ouvert à toutes les composantes de la société civile et du monde politique, autour du projet de révision de la Constitution».

Cet attelage de communication et d’explication ne viserait pas moins à convaincre des acteurs politiques à adhérer au projet de révision

qui prend visiblement les allures d’un test

politique. n

