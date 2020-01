Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a signé, hier lundi, avec le Croissant-Rouge libyen une convention de partenariat visant à relancer les mécanismes d’appui à la coopération entre les deux organisations humanitaires. Signé par la présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda Benhabiles, et le secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-Dressi, l’accord se veut un cadre de coopération bilatérale traduisant l’engagement des deux parties en faveur du renforcement du partenariat, notamment dans le domaine humanitaire, à travers l’échange d’expériences et la coordination des programmes selon les domaines de compétence des uns et des autres. L’accord vise à développer les capacités du CRA et de son homologue libyen par l’organisation de sessions de formation, l’échange d’expériences et d’informations en matière humanitaire et la coordination des actions pour endiguer le phénomène de la migration clandestine. Il est également question de jumelage entre les deux associations au niveau des régions frontalières pour répondre à leurs besoins humanitaires. Les deux parties ont, à cet égard, convenu d’organiser des caravanes médicales mixtes pour prodiguer des soins aux populations de ces régions. Dans une allocution à cette occasion, Mme Benhabiles a précisé que cette convention «vient ponctuer les rencontres bilatérales organisées en marge des réunions de Genève tenues en décembre 2019 et au cours desquelles l’accent a été mis sur les moyens de relancer les mécanismes d’appui au partenariat et à la coopération entre les deux associations face aux défis humanitaires qui se posent dans la région». Après avoir rappelé les «relations historiques» qui lient les deux pays et les deux peuples, la présidente du CRA a souhaité que la visite de la délégation du Croissant-Rouge libyen en Algérie «incite à poursuivre les efforts aux niveaux bilatéral et régional». Pour sa part, le SG du Croissant-Rouge libyen a souligné que cette convention «dénote l’esprit de coopération entre les deux pays», exprimant sa gratitude au CRA, «première association arabe à signer une convention avec le Croissant-Rouge libyen directement».

