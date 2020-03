Samedi, le CR Belouizdad a creusé l’écart à 5 longueurs sur le MC Alger. Et c’est provisoire tant le « Doyen » (2e, 34 point) jouera le Paradou AC en match en retard. C’est-à-dire

qu’il pourrait revenir à 2 petits pas en cas de victoire. Aussi, l’ES Sétif (3e, 33 points),

la JS Kabylie (4e, 32 points) et – à un degré moindre- le CS Constantine (5e, 31 points) restent à l’affût à 10 journées de la fin.

Non ! Ce n’est pas vraiment un cavalier seul bien qu’on en ait l’impression.

En s’imposant avant-hier à domicile contre la JS Kabylie (3/1), le « Chabab » a, encore une fois, affiché son intention de remporter son 7e titre de champion. «Jouer avant le Mouloudia d’Alger et gagner nous a permis de mettre un peu plus de pression sur le MCA. C’est le problème des matchs décalés. D’ailleurs, je préfère jouer avant. Mais bon, en dépit du résultat que va faire le Mouloudia, je pense qu’il est aussi prêt à combattre jusqu’au bout. La concurrence s’annonce rude mais on restera focalisés sur nous-mêmes», c’était la déclaration de Franck Dumas, entraîneur des Belouizdadis, au sortir de la victoire face aux « Canaris ». A ce moment, le technicien français ne se doutait peut-être pas que le « Mouloudia » allait être accroché par le MC Oran (1/1) au stade 5 juillet 1962 plus tard dans la journée. Conséquence au ranking: les « Vert et Rouge » ont perdu deux précieuses unités qui annulent l’éventualité de les voir revenir à hauteur du CRB après la mise à jour. Les « gars de Laâquiba » sont en tête. Mais, comme l’a bien mentionné leur driver : « le championnat est encore long et ça pourrait même se jouer lors du tout dernier match. A nous d’être malins, endurants, de continuer à être ambitieux.» Pour lui, la recette est de « ne pas perdre des points à l’extérieur bêtement. C’est peut-être là que ça va se jouer.»

L’ES Sétif en danger majeur

Si beaucoup croient que les Mouloudéens sont la principale menace, le danger pourrait aussi venir de l’ES Sétif qui est la véritable équipe en forme du moment. Longtemps dans le ventre mou du tableau, les Ententistes ont réalisé une remontée spectaculaire finissant par intégrer le « top 3 » samedi profitant de la défaite de la JSK. En enchaînant un 7e succès contre le NA Hussein-Dey (2/0), les Sétifiens ont porté le total points à 22 sur 24 lors des 8 dernières sorties en championnat. Assez pour prétendre jouer les premiers rôles. Avec sa constance, le « Wiffak » risque de vite venir menacer le trône du team de Belcourt dans 2 ou 3 rounds.

Derrière, on retrouve une autre équipe de l’Est algérien, le CS Constantine en l’occurrence, qui revient dans la course. Si le NC Magra n’avait pas accroché les « Sanafir » (1/1) à domicile avant-hier, ils auraient le même nombre de points que l’ESS.

Et deux de plus que la JS Kabylie. Toutefois, les résultats versatiles des Constantinois amenuisent la probabilité de les voir se mêler à la lutte finale. A moins que…n