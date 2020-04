Une étude sur l’impact économique de l’épidémie de coronavirus sur les entreprises économiques qui opèrent à travers le pays a été lancée dernièrement à Oran, a-t-on appris de l’initiateur. Cette étude, initiée par la Fondation pour la formation, les consultations et les manifestations scientifiques et économiques «Evidencia» basée à Oran, cible toutes les petites et moyennes entreprises (PME) actives dans divers secteurs, afin de connaître les répercussions de cette situation résultant de la pandémie du Covid 19, a indiqué le directeur de cette fondation, Fethi Ferhane qui dirige cette étude avec l’expert Chaib Aziz. L’étude comporte plusieurs axes abordant, entre autres, la gestion des ressources humaines des entreprises lors de cette conjoncture, son impact sur les activités, le chiffre d’affaires et les relations de ces entreprises avec les établissements bancaires et les clients, leurs charges financières et leurs préoccupations, a fait savoir M. Ferhane, chercheur en économie, soulignant qu’il s’agit de questionnaires adressés aux entreprises dont à présent 120 petites et moyennes entreprises activant dans divers secteurs ont répondu. Ces travaux qui permettront d’analyser les secteurs les plus touchés par cette situation sanitaire exceptionnelle, seront couronnés par des recommandations pour sauver les entreprises touchées, sur la base des propositions des gérants d’entreprises. Cette étude sera bientôt prête et ses résultats seront publiés sur la page Facebook de la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Oranie (CCIO) et l’e-mail de la fondation « Evidencia » et autres sites Internet, en plus de sa présentation aux pouvoirs publics et aux opérateurs économiques, a annoncé M. Ferhan, qui est également élu à la CCIO. Cette opération bénéficie du soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, du club de commerce et d’industrie algéro-espagnol et la contribution de l’association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée (ASCOM).

Articles similaires