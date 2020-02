L’épidémie de coronavirus poursuit sa propagation et provoque un premier décès en Europe, précisément en France, et un premier cas de contamination en Afrique, à travers l’Egypte. En France, c’est un touriste chinois de 80 ans qui est décédé, alors qu’il était hospitalisé depuis fin janvier, a annoncé la ministre française de la Santé Agnès Buzyn, précisant que ce décès est le « premier hors d’Asie, le premier en Europe ». En Egypte, le ministère de la Santé a annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas de Covid-19 sur le continent africain. Le porteur de la maladie, qui n’est pas égyptien, a été mis en quarantaine.

En Chine, l’épidémie tue sans s’arrêter. Hier, le nombre de décès causés par pneumonie virale fatale montait encore pour dépasser les 1 500 cas dans ce pays, alors que près de 66 000 personnes contaminées y étaient recensées, dont au moins 1 716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades, selon la Commission nationale de la santé, qui fait office de ministère.

La grande majorité des contaminations en milieu hospitalier ont eu lieu à Wuhan, épicentre du virus. La commission de la santé du Hubei, dont dépend la ville de Wuhan, a annoncé hier qu’au cours des dernières 24 heures l’épidémie avait fait 139 morts supplémentaires dans la province et que 2 420 nouveaux cas de contamination y avaient été détectés. Cela porte à 1 519 morts le nombre total des décès enregistrés en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) depuis le début de l’épidémie.

La lutte contre le virus constitue « un grand test pour le système et les capacités de gouvernance du pays », a reconnu vendredi le président chinois Xi Jinping. L’épidémie a révélé des « lacunes et insuffisances », a-t-il concédé, appelant à améliorer le système de santé national, des propos tenus lors d’une réunion du Parti communiste chinois (PCC).

En Algérie, aucun cas de coronavirus n’a été enregistré à ce jour, selon des sources responsables au niveau du ministère de la Santé.

Etudiants Algériens : la période d’isolement s’achève demain

Quant aux 31 étudiants rapatriés de Wuhan, ils devraient rejoindre leurs domiciles demain lundi après avoir consommé leurs 14 jours d’isolement à l’hôtel Raïs, à l’est d’Alger, où ils avaient été transférés à leur arrivée de la ville chinoise, le 3 février. La semaine dernière, ces rapatriés ne présentaient aucun signe du virus, avait indiqué le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, Dr Djamel Fourar.

Dr Fourar faisait cette déclaration au 9e jour du retour des étudiants algériens de Wuhan, se montrant rassurant sur leur cas et précisant qu’« aucun cas de virus n’a été détecté sur eux ». Il avait ajouté que la période de leur isolement expirait ce lundi et qu’ils pourraient alors rentrer chez eux si aucun signe de coronavirus n’était entre-temps soupçonné ou détecté chez eux. Pour rappel, 31 Algériens bloqués dans la ville de Wuhan avaient été rapatriés le 3 février courant à bord d’un Airbus 300 appartenant à Air Algérie. En plus des ressortissants algériens dans la métropole chinoise, des étudiants tunisiens, libyens et mauritaniens se trouvaient au bord du même avion, et ce à la demande des autorités de leurs pays.

Si les Tunisiens ont regagné, le jour même leur pays à bord d’un avion militaire, les étudiants libyens et mauritaniens sont, pour leur part, restés en Algérie, et ont été transférés au même lieu de confinement des étudiants algériens.

Lundi dernier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali se sont rendu l’hôtel Raïs. M. Benbouzid s’est dit rassuré de l’état de santé des patients, ajoutant qu’aucun symptôme du virus Corona n’a été enregistré depuis leur rapatriement. Pour sa part, M. Chiali a rassuré les citoyens quant aux mesures prises par les pouvoirs publics pour

« assurer le contrôle au niveau de tous les points frontaliers du pays ». Le Dr Mehdi Ouanouri, psychologue à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) a fait savoir que l’état psychologique des étudiants rapatriés de la ville chinoise de Wuhan était fragile mais dès leur montée à bord de l’avion d’Air Algérie et leur rencontre avec le staff médical ils ont renoué avec la sérénité. Il a ajouté qu’il procédait à l’examen de l’état psychologique des étudiants deux fois par jour mais également sur demande. Il prodigue des traitements individuels et collectifs, relevant que « certains soufrent encore du choc notamment après les images relayées sur les réseaux sociaux montrant une situation de panique dans les régions touchées par le coronavirus en Chine ». D’autres ont été choqués par l’isolation qui leur été imposée à Wuhan, foyer de l’épidémie du Coronavirus. « Cette panique commence à disparaître progressivement », a-t-il soutenu.

