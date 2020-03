L’Organisation mondiale de la santé a décrété, hier, le virus covid-19 comme «pandémie». En Algérie, de nouveaux cas suspects de coronavirus sont apparus dans des wilayas qui n’étaient pas encore concernées. Il s’agit de Tipasa, d’Oum El Bouaghi et de Bouira.

PAR INES DALI, MOUNIA BEL et KADER M.

Dans cette wilaya, c’est un homme âgé de 72 ans qui est suspecté d’être atteint de covid-19, un ressortissant algérien résident en France, d’où il est venu il y a quelques jours. Il était asymptomatique à son arrivée en Algérie et les signes de maladie ne sont apparus que plus tard. Suite à quoi, il a été mis en isolement au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf en attendant les résultats de ses analyses.

Par ailleurs, on signale un vent de panique à Tipasa avec l’annonce de deux cas suspectés d’être atteints du coronavirus et qui sont, depuis avant-hier soir, en confinement au niveau de l’Etablissement public hospitalier Tagzait-Abdelkader de la commune de Tipasa, a-t-on appris au niveau local. Les responsables de l’EPH, qui ont pris en charge les deux malades, en l’occurrence deux femmes qui présentaient des signes de la maladie, à savoir fièvres et difficultés respiratoires ont, aussitôt, transmis les analyses au laboratoire de l’Institut Pasteur d’Alger, pour confirmer ou infirmer l’atteinte de ces femmes par le virus.

En attendant les résultats des analyses dans deux à trois jours, les deux personnes sont

confinées dans une aile aménagée, loin des autres malades, et prises en charge par le personnel médical qui s’est entouré de toutes les mesures de protection pour éviter la contamination. Il s’agit de deux femmes originaires de Nador dont l’une, à savoir la belle-mère, serait venue de Turquie malade et aurait contaminé sa belle-fille. Les responsables locaux insistent pour dire que pour l’instant, il s’agit seulement de cas suspects.

A Oum El Bouaghi, deux trentenaires algériens arrivés il y a deux semaines d’Allemagne où ils résident, sont mis en isolement à l’EPH Ibn Sina pour suspicion de coronavirus, après consultation pour cause de toux, maux de gorge et fièvre, avons-nous appris auprès du directeur de la santé et de la population de la wilaya. Il est à signaler qu’ils ont transité par l’Italie avant d’arriver à Alger par voie maritime.

L’Algérie qui est au stade 1 de l’épidémie ne passera au stade 2 qui si celle-ci se propage dans d’autres villes, selon le ministre de la Santé Aderrahmane Benbouzid. D’où, avec les nouveaux cas suspects qui sont apparus dans d’autres wilayas t, passera-t-on au stade 2 qui nécessité encore une plus grande vigilance et d’autres mesures ? D’ailleurs, à propos de mesures, le Pr Benbouzid a évoqué, avant-hier, «la suspension de toutes les manifestations et rassemblements à caractère politique, culturel et sportif afin d’éviter la propagation de covid-19». Et hormis le fait que les matchs se joueront à huis clos jusqu’au 31 mars, des détails n’ont pas été donnés concernant le reste des «rassemblements». Des précisions sont attendues sur la déclaration du ministre, cela d’autant que sur les réseaux, des commentateurs voient en cela un prélude à l’interdiction du Hirak.

Air Algérie suspend ses vols vers Rome

Air Algérie a annoncé qu’elle suspendra ses vols à destination de la capitale italienne à partir de dimanche 15 mars, en raison de la propagation vertigineuse du virus corona dans ce pays. C’est la deuxième destination italienne avec laquelle la compagnie nationale aérienne suspend ses dessertes. La première était la ville de Milan, située dans le nord de l’Italie et répertoriée comme étant le foyer de l’épidémie de coronavirus dans le pays qui compte près de 8.000 cas confirmés de coronavirus et plus de 630 décès. Le consul général d’Algérie à Milan, Ali Redjel, a rassuré, hier, qu’aucun cas de contamination de coronavirus n’a été enregistré parmi les ressortissants algériens établis en Italie. Mais les Algériens demandeurs de visa d’entrée en Italie dont les dossiers sont en cours d’étude, selon le consulat d’Italie à Alger, devront choisir entre reporter leur voyage au deuxième semestre ou retirer leur dossier.



Pas d’incidence de coronavirus sur les vacances de printemps

Aucune nouvelle décision n’est prise concernant le calendrier des vacances scolaires de printemps en raison de la propagation du virus corona. Le calendrier est maintenu tel qu’élaboré initialement. Les vacances auront lieu comme prévu et débuteront le 19 mars prochain, a annoncé le ministère de l’Education nationale, qui a réagi, par le biais d’un communiqué, à des «rumeurs diffusées d’abord sur les réseaux sociaux» avant d’être reprises par «certaines chaînes». Le département de Mohamed Ouadjaout dément, ainsi, que les vacances de printemps sont avancées pour la date d’aujourd’hui et déplore, par la même occasion, que «des chaînes satellitaires continuent de prendre comme sources d’informations ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux».