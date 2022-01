L’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations peut marquer un sacré tournant. Son enjeu va au-delà de la simple organisation d’une compétition. L’enjeu est de taille car il en va de la crédibilité et de la valorisation de notre continent. Des semaines durant, le harcèlement et le matraquage médiatique étaient permanents et incessants. On a vu surgir la fâcheuse impression qu’on peut désormais ranger dans la case confirmation, l’Afrique est un continent faire-valoir aux yeux du Vieux Continent. Mais, cette fois, il y a comme un air de rébellion. Une ère de renaissance. L’Afrique s’est finalement dressée pour refuser la maladive immixtion. Le forcing d’Infantino et l’Association des clubs européens n’a pas été concluant. La messe se tiendra en dépit de tout ce qui a été dit et fait. Que ce soit Eto’ ou Motsepe, le duo ne s’est guère laissé impressionner. Pour eux, il fallait maintenir cet opus comme programmé. Il n’était plus question que l’orgueil soit souillé ou le comportement dicté. Le coup d’envoi de la séquence 2021 se fera aujourd’hui au stade d’Olembe. Quatre semaines de lutte intense pour savoir qui triomphera sur le sol camerounais. Au final, si tout se passe bien, c’est l’Afrique qui en sortira avec une estime soignée et gonflée. Et l’histoire a voulu que ce soit au pays des « Lions Indomptables » que le continent a décidé de se rebeller comme pour dire qu’il ne se laissera plus jamais apprivoiser.M. T.

Articles similaires