Peut-être que le contrat sera renouvelé si Adidas soumet une proposition convaincante pour l’appel d’offres qu’a lancé la Fédération algérienne de football (FAF) hier. Mais il se pourrait (et c’est la probabilité la plus forte) que la collaboration entre la firme allemande et l’instance Dz prenne fin après expiration du contrat de 4 ans en janvier prochain.

Par Mohamed Touileb

L’équipe nationale devra trouver un équipementier dès janvier 2023 si jamais le bail avec la marque aux trois bandes n’est pas reconduit. Et pourtant, ce scénario aurait pu être évité si Charaf-Eddine Amara, ancien patron de l’instance, avait accepté l’offre de prolongation faite par Adidas MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) avant le match barrage « retour » des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun.

La gaffe de mars

Toutefois, l’équipe dirigeante a tenté un coup de poker qui a mal-tourné. Ainsi, Amara et son équipe pensaient que l’EN serait mondialiste et qu’il pourrait négocier un contrat solide. Ils ont donc voulu jouer la montre. Malheureusement, ce coup n’a pas marché puisque les « Fennecs » ont été dramatiquement éliminés de la course au Mondial dans les ultimes minutes de la partie au stade Mustapha Tchaker (Blida). Par ailleurs, on peut rappeler que le contrat liant la structure fédérale et Adidas MENA (Middle East and North Africa) avait une durée de 4 années. C’est Kheireddine Zetchi qui l’avait signé en janvier 2019. Le gain (1.9 million d’euros) était presque triplé par rapport à celui qui liait les deux parties auparavant du temps de Mohamed Raouraoua avec une valeur de 700.000 euros.

En mars écoulé, au moment où tous les voyants indiquaient que les protégés de Djamel Belmadi allaient s’y qualifier au Mondial, la marque aux trois bandes voulait s’assurer d’habiller les « Fennecs » pour un potentiel Mondial au Qatar. C’est pour cela que les représentants de la griffe voulaient prendre les devants et proposer une extension du contrat préalable.



La FAF a « craché » sur 3.5 millions d’euros

Cette démarche a été privilégiée pour ne pas tomber dans la surenchère avant la Coupe du Monde sachant que des concurrents pourraient proposer des offres plus alléchantes. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les deux parties. Que ce soit pour la FAF ou Adidas, cette non-qualification au rendez-vous planétaire était un sacré contretemps.

La FAF a fait la gaffe de s’asseoir sur une proposition globale de 3.5 millions d’euros. On ne sait pas si les nouvelles marques qui déposeront leurs candidatures proposeront autant pour une sélection qui a perdu beaucoup de sa cote sur les derniers mois entre CAN-2021 ratée et place pour le Mondial non-actée.

En tout cas, dans le contrat qui va expirer avec Adidas, il y avait quelques défaillances notables dans la distribution avec la présence de deux relais, à savoir SF2 pour livrer en France et Medgrant pour vendre les produits en Algérie, qui n’étaient pas forcément « sérieux ». Les « royalties » n’étaient pas négociées de manière optimale. C’est l’occasion de tout revoir pour Djahid Zefizef et le FAF. n