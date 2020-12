Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira lundi prochain, à la demande de l’Allemagne, pour discuter du conflit au Sahara occidental, annonce jeudi Reuters, citant des sources diplomatiques à l’ONU. La réunion, prévue à huis clos, intervient après la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie de la normalisation des relations entre le royaume avec l’entité sioniste. Mardi, en violation du droit international, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Kelly Craft, a transmis une copie de la proclamation de Trump sur le Sahara Occidental au SG de l’ONU, Antonio Guterres et au Conseil de sécurité.

L’annonce unilatérale faite la semaine dernière par Trump va à » l’encontre de l’engagement des Etats-Unis à l’égard des principes de l’annexion de territoires par la force et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tous deux inscrits dans la Charte des Nations Unies », a déploré l’ancien émissaire de l’ONU pour le Sahara Occidental, Christopher Ross, évoquant une « décision insensée et irréfléchie ». Par ailleurs, le président élu américain Joe Biden, qui succédera à Trump le 20 janvier, devra trancher sur l’accord américain avec le Maroc. Pour l’ONU, « la position reste inchangée » vis-à-vis de la question sahraouie. « Le SG de l’ONU reste convaincu qu’une solution à la question du Sahara occidental est possible, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité », avait déclaré le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric. En octobre, le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, a prolongé d’un an la mission onusienne pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso).