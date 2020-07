Le confinement ciblé fait du chemin. Après Sétif, d’autres wilayas sont passées, durant le week-end, à ce régime visant à circonscrire l’épidémie de coronavirus dans les localités les plus touchées et à réduire de sa progression plus qu’alarmante de ces derniers jours.

Bien plus que ça, d’autres mesures de confinement ont été décidées pour 29 wilayas, dont l’interdiction faite aux citoyens de franchir leur territoire administratif durant une semaine. Une démarche qui semble vouloir opérer une distanciation physique inter-communes et inter-wilayas, alors que cette mesure sanitaire vitale trouve d’énormes difficultés à être prise au sérieux intra-muros, notamment dans les espaces commerciaux et autres endroits impossibles à contourner pour le commun des citoyens.

Mais, bien plus que dans ces endroits à forte fréquentation obligatoire, c’est surtout dans d’autres espaces, et pour des motifs qui peuvent attendre des jours moins risqués, que le virus est en train de puiser sa force de propagation et sa raison de prolonger au maximum son séjour en Algérie. A l’exemple des fêtes familiales et autres rendez-vous du genre à travers lesquels organisateurs et convives ne se gênent pas de faire fi de toutes les mesures de distanciation, et du règlement en vigueur, pour un plaisir de quelques heures qui se transforme souvent en regret manifesté bien tard pour pouvoir prévenir.

Un citoyen peut, en effet, rester dans sa wilaya, dans sa commune, dans son quartier, et même dans l’immeuble où il habite, sans pour autant rompre avec l’inconscience qui caractérise son comportement face au virus. Un autre citoyen peut, quant à lui, réaliser le parcours inverse dans le respect des mesures de prévention, sans porter le danger à son vis-à-vis et son entourage.

C’est pourquoi, les mesures décidées ces trois derniers jours risquent de s’avérer insuffisantes pour contrecarrer le virus dans son offensive si les mesures de distanciation physique continuent à être bafouées au sortir du domicile familial.