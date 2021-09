Le comédien Omar Guendouz est décédé, mercredi, à Blida à l’âge de 70 ans des suites de son infection au coronavirus, a indiqué la Directrice du Musée régional de Mostaganem, Nabila Mohamedi. Connu pour ses divers rôles qu’il a eu à jouer avec de grands acteurs et réalisateurs algériens, le défunt compte à son actif plus de 50 ans d’expérience dans le domaine du théâtre, du cinéma et de la télévision. Feu Omar Guendouz a percé notamment dans les pièces théâtrales « Babor Ghraq » (Un bateau a coulé) et « Boualem zid el goudam » (Boualem va de l’avant) de Slimane Benaïssa ainsi que dans la pièce « Ya chari dala » (A qui le tour ?) mise en scène par Djamel Guermi. Sur la télévision algérienne, le regretté a excellé dans « Zawjan fi hayra » avec Nawel Zaatar, « Diaf bla ‘Arda » aux côtés de Farida Saboundji, ou encore dans le film « El Khourdadji » avec l’actrice Nadia Talbi. D’abord élève au Conservatoire central d’Alger de Musique, d’Art dramatique et de Danse classique, où il a été formé en théâtre et en musique, le défunt a marqué de son empreinte la scène théâtrale grâce à ses rôles et au ton de sa voie. La dépouille du défunt sera inhumée ce jour après la prière d’El Asr au cimetière de Blida.

