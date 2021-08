La victoire est précieuse. Le CR Belouizdad a pris le dessus lundi sur le MC Alger (2-0) dans un derby comptant pour la 36e journée de Ligue 1. Un succès qui a permis au « Chabab » (1er, 73 pts) de compter provisoirement 8 longueurs d’avance sur l’ES Sétif, premier poursuivant directe, qui animera ce soir (21h), le choc contre la JS Kabylie en déplacement. En cas de faux pas des Sétifiens, les Belouizdadis seront officiellement sacrés dès aujourd’hui.

Par Mohamed Touileb

« Aujourd’hui, on a montré la vraie valeur technique et surtout sur le plan mental des joueurs. C’était un match très difficile, un match de la saison, du championnat peut-être. On a eu 4 ou 5 occasions franches pour aggraver le score. Il y avait le résultat et la manière. Mission accomplie. Mais rien n’est encore fait. On espère bien sûr que les résultats des matchs de mercredi seront en notre faveur pour assurer le titre dès maintenant. Autrement, on tâchera d’arracher trois autres points parce que ce club et ses supporters le méritent », c’est la déclaration de Karim Sebaï, l’entraîneur adjoint de Zoran Manojlovic, au sortir du derby contre les Mouloudéens. Le Tunisien, qui a dû suppléer l’entraîneur principal atteinte du Coronavirus, était conscient que les camarades d’Amir Saâyoud ont pris une sérieuse option pour préserver leur suprématie sur le championnat algérien qu’ils peuvent remporter pour la seconde fois de suite. La consécration pourrait être actée dès ce soir. Ce qui est sûr c’est que la JS Saoura (3e, 63 points), ne pourra plus rattraper les « Rouge et Blanc » qui ont fait un énorme pas pour s’adjuger leur 8e titre de champion d’Algérie.

Force mentale

Ainsi, les Chababistes vont dépasser le rival MC Alger en termes de consécration et égaler l’USM Alger et l’ES Sétif couronnées à 8 reprises. Devant, la JS Kabylie caracole loin en tête avec 14 trophées en la matière. Après avoir longtemps été décrochés au classement général en raison des matchs de mise à jour qui s’étaient accumulés, les « gars de Laâquiba » ont pu redresser la barre et prendre les commandes dans le challenge national pour ne plus les lâcher. A ce sujet, Karim Sebaï estime que les joueurs ont montré une force mentale incroyable estimant que « c’est difficile de jouer en plein mois d’août. En plus c’est des matchs à gros enjeux. On a pu garder notre concentration et notre force pour cette période décisive.» Le championnat étant quasiment acquis, il faudra aussi rester actif pour les matchs du tour préliminaire de Ligue des Champions dès le 10 septembre prochain. Les Algérois n’auront quasiment pas de repos sachant que le championnat prendra fin le 24 août prochain. Le premier écueil sera Akwa United, champion du Nigéria, avant d’affronter éventuellement l’ASEC Mimosa pour le tour d’après. « On respecte tous les adversaires. Akwa United a terminé devant Enyimba. Il ne faudra pas les sous-estimer. Mais je pense qu’on a l’expérience pour bien préparer notre campagne.» Quart-de-finaliste lors de l’édition écoulée, le CRB essayera certainement d’aller plus loin pour l’opus 2021-2022. n