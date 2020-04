En juillet 2018, Riyad Mahrez signait à Manchester City. Pep Guardiola n’a pas hésité à dépenser 69 millions d’euros pour le faire venir de Leicester City. Il avait insisté pour l’avoir. Et quand on voit ses chiffres avec les «Skyblues», on comprend pourquoi. En 81 rencontres avec le maillot bleu-ciel, le capitaine de l’équipe nationale a disputé 35 dans leur intégralité. Bilan : 33 victoires pour 2 nuls. Ne cherchez pas car il n’y a point de trace de défaite.

Par Mohamed Touileb

Les statistiques impressionnantes, le Fennec semble les collectionner depuis qu’il a rejoint les Mancuniens. Dernièrement, une étude sur son jeu a démontré son apport indubitable dans les performances des double-champions d’Angleterre sortants. Sur la pelouse, il est impliqué dans 82% des actions qui débouchent sur un but. Une efficacité rendue possible grâce à une justesse de 89% de passes réussies en moyenne.

La délicatesse et la finesse de ses transmissions lui permettent d’être dans les bons coups à l’approche des 30 derniers mètres. Au total, il a créé 15 chances réelles en Premier League en 23 apparitions, dont 15 comme titulaire, en Premier League. Il ferme le «Top 3» dans ce registre derrière les excellents De Bruyne et Alex-Arnold.

94.28%

de victoires

Cette contribution qualitative a fait du Vert un recours plus permanent pour son entraîneur. Quand le gaucher fait un match entier, son team ne perd jamais. Mieux encore, la copie est limpide : 33 succès et 2 nuls. On parle d’un pourcentage stratosphérique de 94.28% de victoire. Dans ces explications, le natif de Sarcelles a eu le temps de trouver la faille à 15 reprises et faire 24 passes D. Là aussi, on remarque que le gaucher est décisif à chaque sortie en moyenne soit toutes les 80 minutes. La productivité et l’efficacité ne souffrent d’aucun doute possible. Le Champion d’Afrique est le Talisman de Guardiola. Il est là pour chasser les revers d’une feinte du gauche dont il a le secret et un amour d’enroulé qui termine sa course dans le petit filet. Les éclairs de génie, Mahrez sait les compiler. C’est pour ça qu’il est souvent bien noté. Dernièrement, Whoscored l’avait mis à la 15e place des joueurs avec la meilleure évaluation dans les cinq grands championnats européens. Toutes ces stat’ montrent que l’ailier se voit pousser des ailes pour survoler dans un effectif des plus pléthoriques au Vieux-Continent. Depuis la saison 2015-2016, quand il avait décroché le sacre improbable avec Leicester City, Mahrez a su se maintenir et garder sa constance. Durer au plus haut n’est pas une évidence. Mais il se trouve que le 10e du dernier classement du Ballon d’Or réussit à le faire avec excellence. n