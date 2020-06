Saïd Benrahma est dans le coup pour la montée en Premier League avec Brentford FC. Quatrième de la Championship avec son club, il pourrait jouer dans le palier suprême. A condition de sortir indemne des play-offs. Dans le cas échéant, il faudra s’engager avec un club du premier niveau. Des rapports récents ont évoqué un intérêt réel de Chelsea. Sauf que l’international algérien ne semble, si l’on se réfère aux dernières infos mercato, pas une priorité.

Après avoir signé le Marocain Hakim Ziyech (40 millions d’euros), les « Blues » semblent bien placés pour recruter Timo Werner du RB Leipzig contre un montant estimé entre 50 et 60 millions d’euros. Tourné vers la Bundesliga, le directoire des Londoniens aurait Kai Havertz du Bayer Leverkusen dans le viseur.

Comme Ziyech, l’Allemand de 20 ans joue sur l’aile. C’est aussi le même profil que Saïd Benrahma. Sauf que le Dz est droitier. L’arrivée de l’international germanique pourrait, tout simplement, annihiler les chances de voir le Fennec évoluer sous les ordres de Franck Lampard lors de la prochaine séquence footballistique.

A partir de là, il ne reste pas beaucoup de pistes éventuelles pour le natif d’Aïn Témouchent qui a, néanmoins, sa carrière entre les pieds. En effet, il, pourrait bien jouer en Premier League s’il y accède avec les « Bees ». Ses chiffres de cette saison devraient aussi inciter certaines autres formations de l’élite anglaise à sonder sa piste pour le faire venir lors de la fenêtre de transferts estivale. D’autant plus que son prix ne devrait pas être très élevé et que la situation économique complexe engendrée par le Coronavirus pourrait obliger Brentford à le vendre. Spécialement s’il n’y a pas accession et prime qui permette au club de garder ses meilleurs éléments.

Prix attrayant

En considérant la donne financière, Chelsea risque de se rabattre sur le Vert dans le cas où le recrutement de Kai Havertz, qui est lié à Leverkusen jusqu’en juin 2022, capote. Il faut savoir que le milieu-offensif est évalué à 75 M€ selon Transfermarkt et que son possesseur ne compte pas le céder à moins de 100 M€. Benrahma ne coûterait pas autant (entre 15 et 20 millions d’euros) et il est de la même qualité intrinsèquement.

Autrement, il pourrait rallier la région de Birmingham où Aston Villa, qui joue sa survie parmi la crème footballistique en Angleterre, serait tenté par le faire venir.

A condition que les Villans se maintiennent : « Benrahma est un bon joueur, il nous a tous montré à quel point il était bon et je pense que ce serait une excellente signature et très bénéfique au club », a estimé l’entraîneur Dean Smith. D’ici le mois d’août, celui qui planté 10 buts et délivré 8 passes décisives en 34 rencontres avec les « Abeilles » sera fixé. na