West Ham a donné une nouvelle dimension à son remarquable début de saison en faisant chuter Liverpool dimanche au London Stadium (3-2). Les hommes de David Moyes ont su confirmer un dernier exercice déjà très encourageant pour se mêler à la course à la Ligue des champions. Un rêve impossible pour les Hammers ? Pas forcément. La preuve en cinq stats.

Ce serait une erreur de penser que West Ham débarque de nulle part. De croire que c’est simplement une sensation de début de saison amenée à s’éteindre au fur et à mesure que les mois vont passer. Le club londonien est en effet davantage habitué à se battre pour le maintien que pour les places européennes. Mais sa montée en puissance ne date pas d’hier, et il y a plus que sa sixième place à l’issue de la saison passée pour l’illustrer.

La formation de David Moyes a engrangé la bagatelle de 65 points sur l’ensemble de l’année 2021. Seuls deux clubs peuvent se vanter d’avoir fait mieux en Premier League. Le champion d’Angleterre, Manchester City, avec 80 points pris sur cette période. Et Chelsea, le champion d’Europe si irrésistible depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, avec 66 points, un de plus seulement que West Ham. Soit les deux seules équipes qui devancent actuellement les Hammers au classement.

West Ham n’a jamais semblé vraiment de taille à rivaliser avec les places fortes de la Premier League. Si sa dernière saison a été remarquable, elle a aussi montré ses limites face aux places fortes du Royaume. West Ham n’avait pris que six points sur l’ensemble de ses confrontations avec les équipes historiques du «Big 6» (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham). Et son seul succès, face aux Spurs (2-1), ressemblait plus à l’exception pour confirmer la règle.

Les Hammers ont d’ores et déjà égalé ce total cette saison. Ils ont pris six points sur neuf possibles face au «Big 6», avec une défaite contre Manchester United (1-2) et des victoires contre Tottenham (1-0), et surtout Liverpool (3-2). West Ham n’est plus l’équipe qui se contente de subir avant de se faire punir par les ténors de la Premier League. Son parcours en Carabao Cup, où les hommes de David Moyes ont successivement éliminé Manchester United (0-1) et Manchester City (0-0, 5-3 t.a.b.), témoigne d’une formation désormais décomplexée face à celles qui jouent les titres.

Liverpool s’est présenté à Londres avec l’une des meilleures défenses du championnat anglais. Les Reds n’avaient concédé que huit buts jusqu’ici. Une seule équipe était parvenue à trouver les filets de la formation de Jürgen Klopp à trois reprises dans le même match : Brentford (3-3). Il y en a désormais une deuxième avec West Ham. Ce n’est pas illogique. Les Hammers possèdent la troisième attaque la plus prolifique de Premier League avec 23 buts inscrits. Dans ce secteur, ils ont un argument redoutable : les coups de pied arrêtés.

Le club de la Mersey peut en témoigner après avoir concédé deux buts sur des corners face aux Londoniens. West Ham totalise désormais 32 buts inscrits sur phases arrêtés, dont 6 sur ses 6 dernières sorties, en championnat depuis la nomination de David Moyes au poste d’entraîneur, selon des statistiques établies par la BBC. Aucune équipe n’a fait aussi bien en Premier League sur cette période. Et maîtriser cette arme redoutable est un plus considérable qui explique en grande partie la réussite des Hammers cette saison.

David Moyes a bâti une équipe ultra-solide, capable de faire le dos rond autour de l’excellent Declan Rice pour résister aux vagues adverses sans forcément jouer trop bas, et de piquer en utilisant ses atouts, les coups de pied arrêtés donc, mais aussi le talent du trio Fornals – Antonio – Benrahma en attaque. West Ham est à la fois dangereux et difficile à «bouger». Son collectif est très bien organisé, avec un quadrillage optimisé du terrain par des joueurs qui savent parfaitement se placer les uns par rapport aux autres. Si les automatismes semblent si bien rôdés, c’est surtout parce que Moyes a son équipe bien en tête. Et qu’il en change rarement. Jusqu’ici, l’entraîneur des Hammers n’a modifié son onze de départ qu’à quatre reprises en championnat selon des chiffres communiqués par The Evening Standard. Il n’a utilisé que 19 éléments différents en Premier League, moins que tous ses autres collègues du Royaume. Non, la stratégie n’est pas sans risque sur le plan physique pour un club également engagé en Ligue Europa, une compétition où Moyes fait cependant davantage tourner son effectif. Mais elle a permis au technicien écossais de bâtir une équipe collectivement très compétitive. Et c’est bien ce qui peut permettre aux Londoniens d’être ambitieux.

C’est peut-être le plus frappant dans le parcours de West Ham cette saison : sa capacité à bien voyager. Le bilan des Hammers en déplacement frise la perfection jusqu’ici avec 4 victoires, 1 nul et aucune défaite en 5 matches, et seulement 4 buts encaissés pour 11 marqués. Seul Chelsea fait aussi bien en termes de points pris hors de ses bases. Cela résume parfaitement la capacité des hommes de Moyes à être efficace dans les deux surfaces sur n’importe quel terrain. Bien sûr, les Londoniens n’ont pas joué des foudres de guerre à l’extérieur jusqu’ici. Leur match à Goodison Park, où ils se sont imposés face à Everton (0-1), était probablement le plus délicat à gérer. D’autres tests vont arriver. Après la trêve, les hommes de Moyes enchaîneront deux déplacements en championnat à Wolverhampton, et surtout à l’Etihad pour défier Manchester City. Un rendez-vous qui promet d’apporter son lot d’enseignements sur les ambitions que West Ham peut vraiment nourrir cette saison. n

