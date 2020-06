En 2011, l’UEFA instaurait le fair-play financier (FPF) pour essayer de réguler les économies des clubs. Surtout les grosses écuries qui ne connaissent pas ala raison quand il s’agit de dépenses. D’ailleurs, Manchester City, un des sigles les plus riches du monde, a vu l’instance footballistique lui infliger une suspension de deux années des compétitions européennes et une amende de 30 millions d’euros. Le recours des « Citizens », formulé auprès du TAS pour revoir la sanction, pourrait menacer cette règle.

C’est ce soir que l’audience de Manchester City, qui conteste devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) son exclusion pour deux ans des Coupes d’Europe pour avoir enfreint les règles du fair-play financier (FPF), prendra fin. Le verdict définitif ne sera rendu qu’en juillet prochain pour savoir si les « Skyblues » pourront prendre part à la prochaine Ligue des Champions UEFA.

« Il y a une véritable menace qui pèse sur le fair-play financier. Enfin si la décision du TAS venait à rejeter le recours fait par Manchester City », explique Me Tatiana Vassine, avocate associée au sein du cabinet RMS Avocats et administratrice du Think tank Sport et Citoyenneté. En effet, dans le cas où l’instance juridictionnelle suisse n’annule pas la décision de l’UEFA, Khaldoon Al Mubarak, le propriétaire du team mancunien, envisage de dépenser pas moins de 30 millions de livres (33 millions d’euros) en avocats pour poursuivre la structure footballistique suprême du Vieux-Continent.



Opulence et coup de pression

Ce qu’il faut savoir c’est que cette défense contre le gendarme financier de l’UEFA n’a jamais été prônée par les équipes ayant fait les frais du gendarme financier par le passé. « Jusqu’ici le fair-play financier n’a jamais été contesté par un tel club devant la cour de justice de l’union européenne. Il y a toujours eu des menaces d’y aller, sans que les uns ou les autres aillent au bout du processus », relève Thierry Granturco spécialiste du droit du sport et fervent opposé au FPF.

L’opulence financière du champion d’Angleterre en titre pourrait lui permettre de contraindre l’UEFA à revoir cette politique et remettre en considération la légalité de ce dispositif devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). « On peut imaginer qu’une décision soit prise au niveau du TAS sans que l’on remette en cause le fair-play financier devant les institutions européennes. L’idée serait de trouver une solution en allégeant la sanction prise contre Manchester City avec par exemple des sanctions financières », prévoit Me Tatiana Vassine.



Un plaignant de poids

En revanche, l’affaire pourrait virer en « un combat judiciaire » et « sortir des rouages purement sportifs pour aller sur un terrain de jeu moins connu et moins sécurisant pour les fédérations », dans le cas où le TAS n’acquitte pas Man. City qui semble avoir des arguments solides à avancer à savoir « les principes de libre concurrence» car attentatoire à cette dernière. Et ce « à tel point qu’il pourrait ne pas être compatible pas avec le droit européen », prévient Vassine.

Économiquement, dans le cas où l’interdiction de participer aux Coupes d’Europe est maintenue, les « Bleu Ciel » perdraient gros. Mais pas autant qu’une procédure judiciaire coûterait. La Cour européenne de justice pourrait obliger l’UEFA à revoir son règlement. Surtout que le plaignant n’a pas l’intention de se laisser faire car « l’UEFA s’est attaquée à un très gros… Cela peut être un tournant, aussi gros que l’arrêt Bosman », comme le souligner Me Granturco. Des indices qui portent à croire que les responsables du foot en Europe pourraient être amenés à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants de City. n