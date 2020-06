Par cinq fois, dont la dernière la saison passée, Liverpool avait échoué au pied du trône de la Premier League depuis la création de la compétition. Trente années que les Reds ne s’étaient pas posés sur le sommet du football anglais. Une longue et traumatisante disette qui a pris fin jeudi soir après la défaite de Manchester City à Chelsea (2/1). Un résultat qui a offert la 19e couronne à Sadio Mané et ses coéquipiers. Un aboutissement mérité.

En octobre 2015, Liverpool présentait Jurgen Klöpp, son nouvel entraîneur. Le technicien, tout premier Allemand à remporter un championnat au Pays de Sa Majesté en 131 ans, avait lâché : « Si nous sommes encore là dans quatre ans, je pense que nous aurons réussi à gagner un titre. J’en suis presque sûr. Si ce n’est pas le cas, le prochain qu’on ira chercher sera en Suisse dans ce cas » Et il lui a fallu une année de plus pour tenir cette promesse. Anecdotique à partir du moment où il a échoué de rien à gagner le titre lors de l’exercice précédent derrière un City qui avait récolté 98 points.

Une question d’abnégation

Derrière, les Reds, malgré leur 97 points ne remporteront pas le challenge. C’est pour dire qu’ils avaient tout fait pour finir roi d’Angleterre lors de l’opus écoulé. En vain. Mais le team de la Mersey a fait patienter ses supporters avec une Ligue des Champions, la 6e de leur histoire. Un an après, Klopp a réussi là où 7 drivers, dont Kenny Dalglish (légende du club), ont échoué avant lui. A savoir: reprendre les rênes footballistique au Royaume. Lex-entraîneur du Borussia Dortmund a, logiquement, savouré ce moment pour le moins historique. Dans une intervention par visio-conférence avec Sky Sports au terme de la rencontre entre City et les Blues, qui a officialisé la consécration des siens, il a indique que « c’est un moment tellement important, je suis complètement submergé » en ajoutant « c’est pour vous, Kenny, c’est pour Stevie Gerrard C’est pour vous tous, cette soirée est pour vous, là dehors.» Les références sont bien choisies parce que ces deux là ont failli triompher en 2012 si ce n’était la glissade de Gerrard qui évoluait sous les ordres de Dalglish. Une chute qui a laissé filer le rêve de couronnement quand Demba Ba (Chelsea) avait chipé le ballon pour achever le rêve des Liverpouldiens. Désormais, c’est un lointain mauvais souvenir.

La concurrence ringardisée

Le parcours remarquable de Mohamed Salah & cie dans la Premier suscite l’admiration. On parle d’une équipe qui a gagné 28 de ses 31 rencontres pour 2 nuls et 1 défaite. Derrière, les Citizens n’ont pas pu suivre la cadence infernale se retrouvant relégués à 23 longueurs. Du jamais vu depuis la création de l’épreuve. D’ailleurs, jamais un champion n’a été sacré à 7 journées de la fin de la saison. On peut légitimement dire que la concurrence a été ringardisé par le sigle 19 fois primé dans ce challenge. Un parcours qui force le respect de Rio Ferdinan, ancien défenseur de l’ennemi juré Manchester United, qui a tweeté : « Félicitations à Liveprool Champions de Premier League. 28 victoires sur 31 matchs. Rien que des éloges pour vous! Amplement mérité. Sans relâche d’appétit. Surtout après l’avoir perdu l saison dernière en étant si bon. Mentalement, c’est remarquable.» La tour de contrôle, décorée par 6 fois avec les Red Devils dans cette épreuve, est bon joueur. Rivalité oblige, il a terminé le « post » avec « je dois admettre qu’il m’est difficile de rédiger ces lignes.» Le talent et l’excellence de la campagne des Scousers ont été plus forts que les égos. Après tout, devant un roi, à part s’incliner, il ne peut y avoir d’autres choix. n