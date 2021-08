Certes, le Paradou AC n’est pas un club qui joue les premiers rôles dans le championnat d’Algérie. Toutefois,

il ne se passe pas une saison sans que des clubs étrangers viennent faire leurs courses parmi ses rangs. En marge de l’exercice 2020-2021, Adam Zorgane et Abdelkahar Kadri ont respectivement tapé dans l’œil du Sporting Club Charleroi et Courtrai KV, pensionnaire de la Jupiler League belge.

Par Mohamed Touileb

Le PAC ne les a pas cédés au prix fort (600.000 et 500.000 euros dans l’ordre) mais s’attend à toucher 50% sur le prix d’une éventuelle revente dans l’avenir. Zorgane et Kadri, qui ont tous les deux 21 ans, font partie des belles promesses du football algérien. Et ils comptent bien marcher sur les traces des Boudaoui, Atal et Bensebaïni qui s’épanouissent désormais en Europe.

La référence Boudaoui

C’est vrai, seul Boudaoui a rejoint l’exigeant championnat français directement. C’était après la CAN-2019 qu’il a disputée et remportée avec l’Algérie. Le sacre en Afrique a grandement contribué à augmenter son indemnité de transfert. Assez pour faire de lui le joueur local le plus cher jusqu’à présent avec un chèque de 4 millions d’euros que les Pacistes ont empoché pour le laisser filer vers l’OGC Nice.

Ce qui est notable, c’est que le label Paradou AC a une belle cote aux yeux des recruteurs étrangers. Surtout que ses joueurs ont souvent donné satisfaction à l’exception de quelques échecs comme celui de Tayeb Meziani avec le Havre AC et Zakaria Naïdji avec Gil Vicente (Portugal). D’ailleurs Zorgane n’a pas attendu longtemps pour se mettre en évidence avec le RSC Charleroi.

Le milieu de terrain a même inscrit son premier but dès sa première apparition en match officiel contre l’OH Louvain. Le fils de l’ancien international algérien Malik Zorgane s’est réjoui de ses débuts en déclarant : « je suis très heureux de ma première prestation, d’avoir marqué mon premier but, mais je pense que je pouvais faire mieux. »



L’Europe, porte large vers la sélection

Depuis hier, il y a un autre coéquipier qui l’a rejoint en Belgique même si ce n’est pas pour jouer dans le même club. Est évoqué Abdelkahar Kadri qui s’est engagé avec le KV Courtrai. Une formation par laquelle Youcef Atal avait transité lors de l’opus 2018-2019 avant d’être transféré à l’OGC Nice. Sans doute, Kadri espère connaître la même évolution que le latéral droit des Fennecs.

Évoluer ailleurs qu’en Ligue 1 algérienne peut aussi augmenter les chances de rejoindre la sélection et convaincre Djamel Belmadi. Le sélectionneur aime les joueurs qui relèvent les défis et placent la barre de niveau assez haut. La Jupiler League est une marche supérieure pour le tandem Zorgane – Kadri.

Et ce, même si l’entre-jeu de l’EN est assez chargé avec les Bennacer, Belkabla, Zerrouki, Boulaya et Boudaoui. Ce qui rendra la concurrence assez relevée et obligera les deux Pacistes à se donner à 1000% afin de convaincre le sélectionneur de leur accorder de l’attention. En tout cas, la formation d’Hydra et son président Kheireddine Zetchi peuvent se targuer d’avoir un modèle de formation attrayant et qui présente une certaine constance aux yeux des recruteurs de l’autre côté de la rive. Ces derniers sont souvent tentés sachant qu’il y a de potentielles belles plus-values de revente. On peut citer le cas de Bensebaïni acheté 2 millions d’euros par le Stade rennais et transféré vers le Borussia Mönchengladbach 4 fois son prix d’achat.