Alors que les finances sont au plus mal, le FC Barcelone va quand même pouvoir avancer sur son projet de l’Espai Barça puisque l’Assemblée générale de samedi a donné son accord pour un emprunt XXL afin de financer le tout. Ce n’est plus une surprise aujourd’hui : le FC Barcelone est dans une situation financière compliquée depuis plusieurs années, et encore plus avec la crise financière liée au Covid-19. Cet été, le club catalan n’a d’ailleurs pas pu prolonger Lionel Messi, ensuite parti au Paris Saint-Germain, puisque LaLiga avait mis son veto afin que la masse salariale n’explose pas. Toute finance est donc bonne à prendre aujourd’hui du côté du Camp Nou, et certains joueurs ont par exemple accepté de baisser leur salaire. Malgré tout, les Blaugranas doivent travailler sur d’autres projets du club, et il y a eu une grande avancée ce week-end. Comme le rapporte les médias espagnols tel que Mundo Deportivo, l’Assemblée générale des représentants des socios, composée de certains supporters mais aussi d’actionnaires, a repris ce samedi après avoir été suspendue dimanche dernier avant la rencontre contre le Valencia CF. Et les nouvelles sont plutôt bonnes, voire très bonnes, pour le FC Barcelone. Le quotidien local avance en effet le projet de financement pour l’Espai Barça, la rénovation du Camp Nou et ses alentours, a été adoptée avec 405 voix pour, 21 contre et 6 votes blancs. Bien évidemment, il faudra ratifier le tout lors d’un référendum mais le feu vert est donné.



Un énorme prêt remboursé en 30 ans

Ainsi, pour mener à bien son projet de rénovation du Camp Nou, qui comprend aussi des travaux pour le stade de basket ou encore le terrain Johan Cruyff au centre d’entraînement Joan-Gamper, le FC Barcelone va pouvoir faire un emprunt d’1,5 milliard d’euros très prochainement ! Un chiffre qui peut donner le tournis mais Joan Laporta, le président du Barça, et ses équipes ont de grands projets pour le club. Forcément, la plus grosse partie sera pour les travaux de l’enceinte du FC Barcelone, avec 900 millions d’euros utilisés pour le Camp Nou donc.

Concernant le reste des travaux prévus, 420M€ iront pour le Palau Blaugrana, qui est le stade utilisé par la formation de basket du club juste à côté du Camp Nou, 160M€ pour l’urbanisation (travaux et changement du plan) et enfin 20 millions d’euros pour donner un peu de fraîcheur au stade Johan Cruyff, qui sert par exemple à l’équipe féminine du club.

Comme le Real Madrid avec la rénovation du Stade Santiago Bernabeu, le FC Barcelone va donc pouvoir, enfin, lancer son grand projet. Mais il faudra être bien attentif aux comptes, puisque le remboursement de ce prêt XXL est prévu sur 30 ans. n

