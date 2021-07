La deadline initiale était fixée au 15 juin. Dans un premier temps, elle a été repoussée au 30 juilletbsur demande de 6 instances africaines, dont l’Algérie, puis au 15 août pour communiquer les noms des représentants dans les compétitions interclubs. Ainsi, la Fédération algérienne de football (FAF) a pu éviter de voir le championnat de Ligue 1 être compromis pour la seconde saison de suite. Toutefois, désormais, un sérieux problème se pose pour attribuer les 3 des 4 « pass » continentaux alors que la lutte devant est acharnée et ne peut se décider que lors de l’ultime round. Explications.

Par Mohamed Touileb

Au mois de mai dernier, Charaf-Eddine Amara a obtenu un engagement écrit et signé de la part des présidents de clubs pour arrêter le classement du championnat au 15 juin et décider qui représentera l’Algérie dans les tournois interclubs de la CAF. Depuis, la donne a changé et la CAF a prolongé les délais par deux fois. Cependant, malgré ces rallonges, le challenge national ne se terminera pas dans les temps puisqu’il est prévu de boucler le championnat au 21 août prochain.

JS Kabylie : Coupe de la Confédération ou Champions League CAF ?

Aux dernières nouvelles, c’est le ranking au terme de la 36e étape de la compétition domestique qui sera pris en compte pour les sésames continentaux. Problème, au rythme où vont les choses, certaines équipes peuvent se sentir lésées. En effet, il y a au total 7 teams qui peuvent aspirer à se trouver sur le podium et faire partie des privilégiés. Ils deviendront 6 si jamais la JS Kabylie parvient à remporter la finale de la Coupe de la Ligue contre le NC Magra. Par ailleurs, un autre problème pourrait surgir étant donné que les « Canaris » peuvent virtuellement accrocher une des deux premières places synonymes de qualification en… Ligue des Champions CAF. Les Lions du « Djurdjura » logent actuellement au 7e rang avec 49 points et 4 matchs en retard. L’ES Sétif, leader, se trouve à 12 longueurs. Cela veut dire que les poulains de Denis Lavagne peuvent même prétendre à la succession du CR Belouizdad (2e, 60 points/-1 match) au palmarès du championnat dans le cas où ils remportent toutes leurs mises à jour.



Coupe de la Ligue : sans intérêt ?

A ce moment, la 4e place en Ligue 1 pourrait devenir qualificative pour la Coupe de la Confédération CAF. Ce qui accentuera un peu plus la frustration chez les clubs qui auront des chances d’être dans le top 4 au terme des 38 rounds sauf que c’est le résultat des courses à la clôture des 36 premières journées qui décidera des plus « méritants » même s’il s’agira plus d’une forme « temporelle » que les efforts globaux fournis tout au long du parcours. Dans tout ça, on pourra aussi se poser la question sur l’intérêt de la Coupe de la Ligue dans le cas où le NC Magra ne pourra pas créer l’exploit et décrocher le trophée. En effet, lancer ce tournoi pour remplacer la Coupe d’Algérie et offrir un ticket CAF n’aura pas servi à autre chose que venir densifier le calendrier footballistique. Cela en dit long sur l’improvisation dans la gestion des compétitions.