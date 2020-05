Après avoir plaidé, lundi, pour une approche par la compétence au sein de l’institution militaire, le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par Intérim, le général-major Saïd Chengriha a supervisé, hier à Tindouf, l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles où il a mis en évidence «l’importance majeure» dont doit bénéficier la préparation et l’exécution des exercices d’évaluation.

«Au deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire, le général-major Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim, a supervisé, au niveau du champ de manœuvres relevant du secteur opérationnel Sud Tindouf, l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles, intitulé ‘Fidélité au serment’», a précisé un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le MDN souligne que cette exécution intervient dans le cadre de l’évaluation de la deuxième étape du programme de préparation au combat pour l’année 2019/2020. A cette occasion, et en compagnie du général-major Mustapha Smaali, Commandant de la 3e RM, Chengriha a suivi un exposé présenté par le Commandant du secteur, directeur de l’exercice, portant sur l’idée générale de l’exercice, sur ses objectifs et sur les étapes de son exécution, pour suivre ensuite le déroulement de cet exercice, exécuté par des unités organiques du secteur opérationnel Sud Tindouf. «Toutes les actions de combat ont été marquées par un haut professionnalisme dans toutes leurs étapes, et par un excellent niveau tactique et opérationnel qui dénote des grandes capacités au combat des équipages et des commandants d’unité sur tous les échelons, notamment en termes d’exploitation optimale du terrain et de parfaite coordination entre les unités participantes», note le communiqué du MDN. «Elle reflète également les grandes compétences des cadres en matière de montage et de conduite des différentes actions de combat et les aptitudes des personnels à maîtriser l’emploi des différents systèmes d’armes et des équipements en dotation, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants traduits par la précision des tirs par les différentes armes», ajoute la même source. A l’issue de l’exercice, le général-major a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté l’exercice et les a félicités pour les «grands efforts» fournis lors de la préparation et l’exécution de cet exercice qui a été couronné d’un «total succès», ajoute-t-on. A ce titre, il a souligné que «le développement effectif et le véritable rehaussement du niveau exigent d’accorder une importance majeure à la préparation et l’exécution des exercices d’évaluation, de différents échelons et plans».

M. Chengriha a inspecté, par la même occasion l’hôpital de campagne ainsi que les différents équipements médicaux dont il dispose et a constaté sa disponibilité à intervenir en cas de nécessité avant de se rendre dans quelques unités du secteur opérationnel Sud Tindouf, conclut le communiqué du MDN.