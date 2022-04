Par Feriel Nourine

Question d’actualité dans les relations diplomatiques du pays, la crise politique entre l’Algérie et l’Espagne s’est naturellement invitée à l’entrevue accordée par Abdelmadjid Tebboune à des représentants de la presse nationale

Pour sa première déclaration publique sur ce dossier brûlant, le président de la République a réitéré la position exprimée par l’Algérie depuis le revirement du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental.

En décidant de rompre avec la neutralité affichée par son pays depuis des décennies sur ce dossier, pour se ranger du côté du Maroc et son plan d’autonomie, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a commis un revirement «éthiquement et historiquement inadmissible», a affirmé Tebboune aux journalistes.

Concernant le retour à la normale des relations algéro-espagnoles, le chef de l’Etat l’a conditionné par la révision de la position exprimée par Sanchez et l’application du droit international que l’Espagne doit respecter. Ceci d’autant que «l’Espagne ne doit pas oublier que sa responsabilité est toujours engagée au Sahara occidental, du fait de son statut de puissance administrante du territoire aux yeux du droit international et ce, tant qu’une solution, quelle que soit sa nature, n’a pas été trouvée à la question du Sahara occidental. Une responsabilité que Madrid semble ignorer», a-t-il souligné, soutenant que l’Espagne «n’a pas le droit d’offrir un pays colonisé à un autre pays», comme est en train de planifier son gouvernement.

Lequel plan cautionne la politique marocaine menée à l’encontre du peuple sahraoui et a porté un coup aux relations qu’entretient Alger avec Madrid, a encore expliqué le chef de l’Etat, en indiquant que «l’Algérie entretient de bonnes relations avec l’Espagne», mais que la position exprimée récemment par le chef du gouvernement espagnol sur la question sahraouie «a changé la donne» et a poussé au rappel par l’Algérie de son ambassadeur à Madrid, a-t-il expliqué.

Et de reprocher au gouvernement espagnol d’avoir agi en solo, puisqu’il «n’a pas écouté les opinions des autres à propos de la question sahraouie, même si elles ont été évoquées au Parlement et par l’opinion publique espagnole». «Nous n’interférerons pas dans les affaires internes de l’Espagne, mais l’Algérie, en tant que pays observateur dans le dossier du Sahara occidental, ainsi que les Nations unies, considèrent que l’Espagne est la puissance administrante du territoire tant qu’une solution n’a pas été trouvée à ce conflit», a insisté le Président Tebboune. Lequel considère qu’il faut, certes «faire la distinction entre le Gouvernement espagnol et l’Etat espagnol avec lequel nous avons des liens très forts», mais que, néanmoins, «nous exigeons l’application du droit international afin que les relations reviennent à la normale avec l’Espagne». Dans cette logique, «l’Espagne ne doit pas oublier sa responsabilité historique», a insisté Tebboune, affirmant une nouvelle fois que l’Algérie «ne renoncera ni au Sahara occidental ni à la Palestine, car étant deux questions de décolonisation.».

La semaine dernière, Pedro Sanchez avait formulé le vœu d’un retour de l’ambassadeur d’Algérie à Madrid, rappelé par l’Algérie le 19 mars, au lendemain de la sortie hasardeuse du chef du gouvernement espagnol. Un appel sèchement rejeté par l’Algérie dont l’envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani, a déclaré que le retour de l’ambassadeur d’Algérie à Madrid «sera tranché souverainement par les autorités algériennes dans le cadre de clarifications préalables et franches pour reconstruire une confiance sérieusement abîmée sur la base de principes clairs, prévisibles et conformes au droit international».



Assurances sur l’approvisionnement en gaz

Concernant le dossier du gaz, qui inquiète le plus les autorités espagnoles depuis l’entame de la crise diplomatique, le président de la République s’est montré plutôt rassurant envers ce pays, gros acheteur auprès de l’Algérie. Il a, en effet, rassuré le peuple espagnol en affirmant que l’Algérie «ne renoncera pas à son engagement d’approvisionner l’Espagne en gaz, quelles que soient les circonstances».

Bien plus que la révision des prix de cette énergie, évoquée par les responsables de Sonatrach et confirmée par des responsables espagnols, l’accord algéro-italien n’est pas sans inquiéter le gouvernement espagnol et des diplomates de ce pays, dont des diplomates ont eu des négociations avec leur homologues après l’annonce des volumes supplémentaires qui permettra à l’Italie d’importer de l’Algérie via le gazoduc Transmed.

Or, les autorités espagnoles craignent que les 9 milliards de mètres cubes supplémentaires soient ajoutés à l’Italie aux dépens des volumes qui sont destinés à leur pays à travers le gazoduc Medgaz.

Une chose est certaine, même si le peuple espagnol est rassuré par Abdelmadjid Tebboune quant aux approvisionnements de son pays en gaz naturel, l’obstination de Madrid à poursuivre son soutien au plan machiavélique du Maroc est en train de coûter cher à l’Espagne. Lequel conserve ses approvisionnements en gaz algérien, mais perd les avantages qui lui étaient accordés en matière de coopération énergétique avec l’Algérie avant le revirement de son chef du gouvernement.

Articles similaires