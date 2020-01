Après avoir reçu le 29 décembre dernier l’ancien chef de gouvernement, Ahmed Benbitour, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, l’ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, dans ce qui semble être le début des consultations avec les personnalités et acteurs politiques.

D’autant plus que cette audience avec M. Rahabi intervient au lendemain du lancement effectif du chantier, portant révision de la Constitution après l’installation du comité d’experts conduit par le juriste Ahmed Laraba et chargé de rédiger une mouture de la loi fondamentale.

«Cette rencontre, qui sera suivie d’autres avec des personnalités nationales, Présidents de partis et représentants de la société civile, s’inscrit dans le cadre des consultations tenues par le Président de la République sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution afin de l’adapter aux exigences de l’édification d’une République nouvelle, prenant en considération les revendications populaires urgentes», a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence.

Le Président Tebboune a expliqué, à cette occasion, «les démarches politiques en cours et à venir, pour instaurer la confiance devant renforcer la communication et le dialogue dans l’objectif de construire un front interne solide et cohérent, permettant la mobilisation des énergies et des compétences nationales et de rattraper le temps perdu, en vue d’édifier un Etat d’institutions qui consacre la démocratie et évite au pays toute dérive autocratique, un Etat dans lequel les citoyens jouiront de la sécurité, de la stabilité et des libertés», a précisé le communiqué. La même source relève que le Président de la République «a écouté les observations et suggestions de M. Rahabi concernant les démarches lancées juste après le 12 décembre». Pour sa part, M. Rahabi a dit, dans une déclaration rendue publique sur son compte facebook, avoir «ressenti chez le Président l’intention et la volonté». «J’espère qu’elles trouveront une concrétisation sur le terrain, pour le bien du pays et du peuple», a-t-il ajouté.

Mais avant de faire part de ce qui a été discuté lors de cette rencontre, l’ancien ambassadeur a précisé avoir été reçu jeudi soir «par le Président Tebboune à sa demande pour échanger et écouter son appréciation de la situation actuelle et sa vision de l’avenir du pays». «J’ai fait part au Président de la République de ma préoccupation concernant la perte de confiance entre le peuple et le système politique, eu égard aux expériences précédentes, et la nécessité de chercher à parvenir à un large consensus national pour sortir de la situation actuelle, pour renforcer le front intérieur dans un contexte marqué par les risques sécuritaires aux frontières de l’Algérie», a souligné M. Rahabi. Il a indiqué, par la même occasion, avoir exprimé au Président Tebboune sa «conviction» selon laquelle «la prise de certaines décisions dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels peut contribuer à instaurer la confiance et le calme».

Quelles sont les décisions que souhaiterait M. Rahabi voir l’autorité publique prendre ? Il s’agit, explique M. Rahabi, de «la libération de tous les détenus d’opinion, la levée de toutes les formes de tutelle sur les médias et l’arrêt des restrictions à l’action partisane contre les forces politiques opposées à la politique du pouvoir».

L’autre mesure évoquée par Rahabi est «la protection du Hirak national béni des tentatives de l’affaiblir et de le criminaliser, et le considérer comme une opportunité historique pour l’Algérie d’entrer dans l’ère des libertés individuelles et collectives et d’intégrer les régimes développés dans le monde». M. Rahabi a ajouté avoir fait état de la nécessité d’«élargir les canaux de communication, sans exclure aucune partie, pour atteindre le plus grand consensus national possible pour sortir du blocage actuel, et de se concentrer sur les enjeux économiques et sociaux, qui représentent la préoccupation quotidienne du citoyen algérien».