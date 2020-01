Le dossier du gaz de schiste refait surface. Le temps d’une entrevue entre Abdelmadjid Tebboune et des patrons de presse, mercredi, la question a été posée de savoir si l’exploitation de cette ressource allait attendre ou carrément être abandonnée, poussant le Président de la République à dévoiler son avis sur la question, faisant assez clairement comprendre qu’il n’y a eu aucun abandon de la piste du gaz de schiste.

«Nous allons évaluer calmement les expériences, mais il faut que toutes les franges du peuple sachent qu’il s’agit d’une richesse dont Allah, Tout-Puissant, nous a gratifié et je ne vois pas pourquoi s’en priver. L’exploitation de cette ressource est à même d’améliorer le niveau de vie», répondra-t-il, après avoir estimé que «le débat sur cette question doit se faire dans la sérénité et par les experts, loin de toutes les crispations et instrumentalisations politiques», a répondu M. Tebboune, après avoir estimé la réaction des habitants de Aïn Salah négative parce que ces derniers «ont été surpris par les torches sans aucune explication préalable».

Le chef de l’Etat juge même que le recours au gaz de schiste est une «nécessité», d’autant qu’«aujourd’hui, nous consommons 43% de notre production gazière et avec le nombre de logements en cours de réalisation et les projets d’approvisionnement des populations en gaz dans les zones montagneuses et rurales, notre consommation augmentera à plus de 60% à court et à moyen termes», a-t-il justifié. «Personnellement, je ne comprends pas pourquoi certains refusent l’exploitation du gaz de schiste et préfèrent recourir à l’endettement extérieur», a poursuivi M. Tebboune, laissant s’exprimer ainsi explicitement son opinion sur la question. Il ne manquera pas toutefois de faire jouer l’effet nuance en précisant que le «débat est long et complexe» et que «nous le laisserons d’abord aux spécialistes avant la décision politique, qui viendra au moment opportun». Et le débat, il s’est de nouveau réveillé dans un sursaut ressenti particulièrement sur les réseaux sociaux où les antigaz de schiste ont rapidement réagi pour s’en prendre une nouvelle fois à ce projet.

Mais au-delà du rejet du gaz de schiste, la réponse du Président à la question qui lui a été posée sur l’avenir de cette ressource en Algérie peut laisser transparaître, à l’occasion, quelques interprétations quant à ses préférences pour le secteur, en général, toutes sources confondues. A analyser les arguments développés par M. Tebboune au profit du gaz de schiste, on n’hésiterait pas à croire que la transition énergétique vers le renouvelable risque d’attendre encore. Ceci d’autant que le premier responsable du pays ne manque pas d’esquisser d’ores et déjà une topographie qui, selon lui, permettrait à l’énergie contestée et sujet d’un tollé chez les Algériens d’être exploitée sans causer de tort à la santé des citoyens du Sud du pays. «L’opportunité de l’exploitation du schiste nous est offerte, nous avons par exemple la région de Chenachen, entre Tindouf et Adrar, qui est une zone aride et non peuplée», soulignera-t-il en guise d’orientation qui éviterait «l’erreur» commise à In Salah.

Il reste que si, en Algérie, les hostilités intra-muros à l’égard du gaz de schiste se sont systématiquement rallumées depuis mercredi, outre-mer, les partenaires de Sonatrach se frottent sans doute les mains à l’idée que l’Etat algérien n’a pas totalement fermé les portes du Grand-Sud à l’idée d’exploiter le gaz non conventionnel.



Réformes économiques : pas de marge d’erreur possible

Sur un autre registre, le Président de la République a eu à évoquer la situation économique du pays. Il a ainsi mis l’accent sur la nécessité de préparer une base solide pour bâtir une économie nationale à travers les compétences nationales existantes et l’encouragement des start-up qui contribuent au développement économique et au renforcement de la machine de la production locale créatrice de richesses. A cet égard, Abdelmadjid Tebboune a indiqué que les start-up disposent désormais d’une banque dédiée et qu’il n’existe plus d’obstacles pouvant empêcher le lancement véritable de l’économie nationale.

Concernant le dossier de l’investissement, le chef de l’Etat a relevé que «tous les opérateurs nationaux intègres ont des capacités et des moyens pour contribuer au développement du pays et à la création de richesses afin de sortir de la situation de dépendance vis-à-vis des prix du pétrole, au demeurant une ressource épuisable». Appelant à trouver le moyen de créer d’autres richesses et de compter sur la jeunesse algérienne, qui dispose, a-t-il mentionné, des «capacités pour le faire», le Président de la République s’est dit opposé aux investissements dans les industries lourdes. «Ces projets nécessitent le recours à l’expertise et à l’engineering auprès de parties extérieures, ce qui engendre des coûts colossaux, ainsi que des délais de réalisation longs», a-t-il expliqué.

Quant aux réformes économiques, il a assuré que celles-ci ne sont pas «ajournées». «Nous y travaillons, mais il n’y a pas de marge d’erreur possible. J’ai demandé aux ministres de l’Industrie et du Commerce d’organiser une rencontre nationale sur la nouvelle économie pour un changement de mentalités dans la gestion des banques en vue de parvenir à une économie fondée sur des bases solides», a-t-il en effet clarifié.n