Rien ne peut se faire en un tour de main ni en un clin d’oeil Tel est le message que le chef de l’Etat a délivré lors de sa rencontre avec des journalistes de médias nationaux, vendredi dernier. Ce nouveau rendez-vous avec la presse a été l’occasion, pour lui, de défendre le bilan de son gouvernement et de promettre de faire aboutir tous les projets de réforme pour lesquels il s’est engagé. A condition que les Algériens tiennent compte des données du terrain et comprennent la situation inattendue créée par la crise sanitaire et qu’ils lui accordent les délais nécessaires à boucler des chantiers vastes et complexes…

La rencontre du chef de l’Etat avec des journalistes de médias nationaux, vendredi dernier, a été l’occasion, pour lui, de défendre la gestion sanitaire de son gouvernement et a rappelé qu’aux yeux de l’Exécutif la santé des Algériens n’a pas de prix. M. Tebboune s’est ainsi engagé à injecter si nécessaire un milliard de dollars pour se débarrasser de l’épidémie du Covid-19. Une déclaration forte qui vaut également pour les autres secteurs qu’il a évoqués. Et qui apparait comme un signe manifeste d’un bilan à venir, mais qu’il esquisse en des termes optimistes et prudents à la fois.

L’optimisme, selon M. Tebboune, est motivé par le fait que, en dépit du choc sanitaire et de ses conséquences sur la vie socioéconomique du pays, l’Algérie fait preuve d’une résilience rassurante. A ce propos, il a regretté que les performances réalisées durant ces trois derniers mois ne soient pas évoqués. «Le monde agricole a réalisé un rendement de plus de 25 milliards de dollars», a-t-il indiqué à titre d’exemple pour fustiger les voix alarmistes qui annonçaient début de la crise du COVID-19, «l’effondrement de l’économie et un pays au bord de la famine». Le chef de l’Etat a reconnu l’«impact financier et économique» de l’épidémie, mais son idée est qu’il s’agit plutôt d’un «choc psychologique» que d’un impact financier évité par un gouvernement qui a «pris ses précautions».

La prudence est dictée par rapport à la forte demande de l’opinion et de l’agacement que fait résonner d’elle les réseaux sociaux, Facebook qu’il a notamment cité, ainsi que les sentiments de colère, voire émeutiers qui se manifestent sur la voie publique. A ce sujet, le président de la République demande aux Algériens du temps et de la patience : «Le Gouvernement mène depuis près de 5 mois son action entravée par la pandémie du COVID-19 et il est nécessaire de lui accorder du temps pour qu’il puisse réaliser son programme», a-t-il déclaré. Chaque citoyen aura ses droits mais qu’il faut laisser au Gouvernement le temps de concrétiser les différentes exigences du développement, a-t-il encore insisté.

Il a rappelé à l’opinion nationale que si les chantiers des réformes ont été perturbés par la crise sanitaire, ils devront se poursuivre une fois cette crise terminée, se disant attaché à la consécration de la transparence et à l’équité. «L’Algérie est un Etat transparent et je suis, plus que jamais, attaché à la transparence car nous n’avons rien à cacher», soulignant que sa «préoccupation majeure» est le peuple, et notamment, ses «classes moyenne et ouvrière».

C’est la classe moyenne qui a été la plus affectée par les différents problèmes qu’a connu le pays depuis 1988, particulièrement pendant les années du terrorisme, et la dégradation de la situation économique qui s’en était suivit, a-t-il fait observer.

Aux impatients, «ceux qui ferment les routes» ou qui multiplient les grèves, il a rappelé l’urgence qu’il accorde aux «zones d’ombre», non sans appel à protéger le pays contre ces «parties» qui «poussent à l’anarchie par tous les moyens» et contre l’« acharnement étranger contre l’Algérie».

Il s’est engagé pour que «celui qui a un droit, l’obtiendra», et que «les questions de développement et de progrès nécessitent du temps», réitérant le maintien du soutien de l’Etat aux catégories vulnérables. Il a cité, dans ce sens, la réévaluation du SMIG à 20.000 DA et l’exonération des salaires équivalents ou inférieurs à 30.000 DA de l’IRG,ce qui induit, a-t-il expliqué «une augmentation mensuelle de 20 à 25%».