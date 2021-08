La crise de l’alimentation en eau potable devra été réglée l’été prochain avec l’entrée en service de plusieurs projets de dessalement de l’eau de mer, a affirmé dimanche soir à Alger le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Lors d’une entrevue accordée aux responsables de médias nationaux, le Président Tebboune a fait état d’une décision pour l’alimentation de la capitale à hauteur de 70% à partir de l’eau de dessalement, et ce à la faveur de la réalisation de plusieurs nouvelles stations de dessalement à l’Est et à l’Ouest d’Alger, afin de réduire à 20% le recours aux eaux de barrages. Ces nouveaux projets pourront répondre à tous les besoins de la population de la capitale, dont le nombre s’élèvera dans les années à venir à six millions de personnes, selon le président de la République qui a annoncé le lancement de projets similaires dans la wilaya d’Oran ainsi que dans d’autres villes. M. Tebboune a en outre souligné que l’application de cette décision, prise en Conseil des ministres, exige des citoyens de « faire montre de patience » en attendant le parachèvement de réalisation de ces stations qui nécessite plusieurs mois. Ces derniers temps, l’Algérie pâtit d’un manque de ressources en eau dû aux faibles précipitations induites par les changements climatiques, une situation que connaissent aussi tous les pays d’Afrique du Nord et certains pays européens, a expliqué le président Tebboune. Dans ce cadre, le Président de la République a évoqué le phénomène de gaspillage de cette ressource vitale, estimant qu' »il est inconcevable que 4,5 millions d’habitants de la capitale consomment 1,25 million de mètres cubes d’eau par jour ». « Normalement, la consommation pour ce nombre de population ne doit pas dépasser 650.000 mètres cubes selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », a-t-il dit. A titre d’exemple, M. Tebboune a cité le recours excessif par des centaines de stations de lavage de voitures à Alger à l’eau potable subventionnée. Concernant la distribution de l’eau, le Président de la République a insisté sur l’importance de respecter les horaires de distribution de l’eau aux citoyens, mettant l’accent à ce propos sur « la nécessité de l’application stricte des horaires de distribution communiqués aux citoyens par les sociétés de distribution ».

Articles similaires