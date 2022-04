Près de dix mois après son installation, le 7 juillet dernier, le staff gouvernemental d’Aïmene Benabderrahmane sera remanié prochainement, a affirmé samedi soir le président Tebboune qui, tout en insinuant des «bilans négatifs» dans certains secteurs, a distribué de «bons points» à d’autres. Qui va-t-il garder ? C’est la question qui va occuper le champ politique pendant cette fin de ramadan à suspense.

PAR NAZIM BRAHIMI

Disant ne pas vouloir confondre vitesse et précipitation, le président Tebboune a souligné que tout remaniement ministériel doit être «efficace» afin de permettre une mise en œuvre des décisions prises lors des réunions périodiques du Conseil des ministres et du gouvernement.

Loin d’exprimer sa satisfaction du travail accompli par les ministres du gouvernement Benabderrahmane, le chef de l’Etat s’est montré, également, «patient» à l’égard de certains ministres qui auraient manqué, selon ses dires, d’expérience dans la gestion des affaires publiques dans divers secteurs. «La gestion des affaires de l’Etat est difficile et l’expérience s’acquiert par la pratique et la persévérance», a souligné M. Tebboune, qui répondait aux questions des représentants de la presse nationale, non sans évoquer la nomination d’universitaires et autres analystes qui «excellaient» sur les plateaux cathodiques, mais qui se sont avérés de «piètres» dirigeants.

Cela étant, l’exigence de performances restera toujours de mise, selon M. Tebboune, pour qui le remaniement ministériel, s’il devait avoir lieu, s’effectuera «en fonction des résultats de chaque secteur, la norme étant le taux d’application des décisions prises lors des Conseils des ministres». Dans ce registre, les cadres du département du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ont eu droit à un message de félicitations de la part du chef de l’Etat, qui a mis en avant «la performance» de ce secteur dans la gestion et la concrétisation de l’allocation chômage versée récemment à des dizaines de milliers de prétendants. Ce département «a mis, en deux semaines seulement après la tenue du Conseil des ministres, sa disposition à traduire sur le terrain les mesures liées à l’allocation chômage, avant d’enchaîner avec la délivrance des cartes Chifa au profit des chômeurs, une opération qui se poursuit d’ailleurs à l’heure actuelle», a fait remarquer le président Tebboune. A contrario, c’est une pression supplémentaire qu’a distillée le chef de l’Etat sur le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, au sujet du texte très attendu du nouveau code de l’investissement. Et si Tebboune a annoncé que ce texte sera présenté en Conseil des ministres d’ici un mois, l’échéance risque bien de bousculer le département de l’Industrie dont le premier responsable a affirmé, jeudi dernier, que «le texte est actuellement à l’étude et soumis à l’appréciation au niveau des secteurs économiques avant d’arriver en Conseil des ministres puis au Parlement». Dans ses réponses aux journalistes dans ce chapitre, M. Tebboune a réaffirmé son ambition de faire de l’année 2022 «l’année économique par excellence grâce aux nombreuses facilitations accordées dans le domaine économique et en faveur de l’investissement».

Il a fait état, dans ce sens, de la levée des obstacles sur plus de 800 sur 900 projets d’investissement gelés, ajoutant que «ces mesures permettront la création de 52 000 emplois. Un miracle s’est produit», a-t-il dit. Le Président Tebboune a également rappelé les «acquis réalisés» dans le domaine de la lutte contre la spéculation qui a été criminalisée en vertu d’une loi, en sus de la réglementation des opérations d’importation et d’exportation.

A noter que si le cabinet de M. Benabderrahmane va connaître dans les prochaines semaines ou mois son premier remaniement significatif, il a eu, par le passé, à vivre de petits liftings comme celui survenu au mois de novembre 2021 avec la fin de mission signifiée à trois ministres. Il s’agit d’Ammar Belhimer, ministre de la Communication, remplacé par Mohamed Bouslimani, de Mohamed Abdelhafid Henni, désigné ministre de l’Agriculture pour succéder à Abdelhamid Hamdani, et de Youcef Cherfa, auparavant wali de la wilaya d’Alger, nommé ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en remplacement de Abderrahmane Lahfaya.

S’en est suivi un autre changement, opéré au mois de février dernier, avec le rappel d’Abderrahmane Raouya nommé ministre des Finances, poste cumulé jusque-là par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Il a été procédé par la même occasion à la nomination de Soraya Mouloudji, comme ministre de la Culture, en remplacement à Malika Bendouda.

Par la suite, le 10 mars 2021, le président Tebboune a pris la décision de mettre fin aux fonctions du ministre des Transports, Aïssa Bekkai, pour «avoir commis une faute grave lors de l’accomplissement de ses missions», selon le communiqué de la Présidence. Après l’intérim assuré par le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, Abdallah Moundji a été désigné, deux semaines plus tard, ministre des Transports. <