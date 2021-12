Non, l’équipe nationale ne détient pas encore la nouvelle référence mondiale d’invincibilité. En effet, Aboud Salah-Bey, le chargé de communication de la Fédération algérienne de football (FAF), a annihilé la révélation faite par Amine Labdi, manager général de l’EN. Ce dernier avait indiqué, samedi dernier, que notre sélection était à 39 matchs sans défaite après que la FIFA ait décidé de prendre en compte les matchs des A’ dans la Coupe Arabe FIFA 2021. Un chiffre qui n’est pas fiable selon Salah-Bey.

Par Mohamed Touileb

Les « Fennecs » sont toujours à 33 matchs sans revers. Ni plus. Ni moins. C’est ce qu’a précisé Salah-Bey hier matin à l’aéroport Houari Boumédiène avant de s’envoler vers Doha (Qatar), lieu du stage de l’EN pour préparer la Coupe d’Afrique des nations 2021 (09 janvier – 06 février) prévue au Cameroun.



Une jauge de constance

D’ailleurs, Djamel Belmadi et ses protégés comptent sur cette compétition pour prolonger l’invincibilité. « Pour le sélectionneur, on est à 33 matchs. Et la série est toujours en cours. In cha Allah, on aura l’occasion de soigner ce chiffre avec les deux matchs amicaux et ceux de la CAN-2021 », précise le chargé de communication de l’instance footballistique du pays.

Par ailleurs, remettre ce statut d’invincible à chaque sortie ne constituerait pas de pression additionnelle pour les « Verts ». Néanmoins, cela permet d’avoir une jauge stable et une motivation pour préserver la dynamique enclenchée il y a plus de 3 ans maintenant. La dernière défaite d’ « E-Khadra » remonte au 16 octobre 2018 à Cotonou face au Bénin (1-0). Depuis, le succès décroché 1 mois plus tard à Lomé contre le Togo (1-4), les camarades de Youcef Belaïli n’ont jamais goûté à la défaite.



Pas une obsession mais c’est important

C’est cela qui leur a permis d’être sacrés champions d’Afrique en Egypte à l’issue de la CAN-2019. Durant cette épreuve, les Dz ont remporté l’ensemble des 7 sorties. « On ne va pas dire que battre le record soit un objectif principal. Mais on a pu atteindre réaliser cette série après beaucoup de travail sur les 3 années. Et on espère poursuivre sur cette lancée pour la rallonger au maximum », note Salah-Bey. Cette précision vient donc contredire la déclaration de Labdi faite il y a 3 jours à Ennahar TV.

Ce dernier avait révélé que « la FIFA nous a finalement expliqué que les rencontres de la Coupe Arabe FIFA 2021 comptent comme matchs amicaux avec un bonus et un malus sans véritable incidence sur le classement universel. Après la finale, la FIFA, nous a informé qu’elle ajoutait les 6 matchs à la série d’invincibilité ». Pour qu’il n’y ait ni interférences ni contestations d’un éventuel accomplissement historique, la FAF et le sélectionneur Belmadi ne veulent pas mélanger les choses. C’est clair, le compteur repartira à 33 matchs…