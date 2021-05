«La Juve en plein cauchemar», c’était le titre du Corriere dello Sport, hier. Avec la lourde défaite (0-3) contre l’AC Milan ce week-end, une réunion se serait tenue en interne à l’issue de laquelle Pirlo a été confirmé, du moins jusqu’à la fin de la saison. Le quotidien transalpin ajoute que la Vieille Dame préparerait le retour de Zinedine Zidane la saison prochaine. Une information confirmée par La Gazzetta dello Sport, qui ajoute qu’une cinquième place pourrait coûter cher à la Juve puisque les pertes financières du club pourraient s’évaluer à plus de 80 M€. Un scénario cauchemardesque auquel pourrait s’ajouter une exclusion de la Serie A, si le club venait à ne pas faire machine arrière quant au projet de Super League européenne. Une menace proférée par Gabriele Gravina, le président de la fédération italienne de football. Enfin, et comme si ça ne suffisait pas, AS ajoute ce matin qu’en plus du départ de Pirlo en fin de saison, Cristiano Ronaldo devrait bel et bien quitter le Piémont en cas de qualification pour l’Europa League, la saison prochaine. Une véritable poudrière prête à exploser si rien ne change.

