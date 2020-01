Des records. Huit au total qui attestent du niveau « particulièrement élevé » du championnat hivernal Open en petit bassin (25m) qui s’est clôturé samedi soir à la piscine de Bab Ezzouar. Une compétition dominée, comme le veut la coutume, par le Groupement sportif des Pétroliers (GSP). Se sont illustrées des têtes désormais familières à la natation algérienne à l’instar d’Ardjoune, Syoud et Nefsi qui seront attendus lors des championnats d’Afrique qu’abritera l’Afrique du Sud en avril prochain. L’instance de la discipline (FAN) compte « réaliser une participation positive » à ce rendez-vous.

Huit nouvelles références sur différentes distances et spécialités, la performance est « inédite » car jamais réalisée depuis plusieurs saisons comme l’a mentionné Abdelhamid Tadjadit, directeur technique national (DTN). Ce dernier évoque le « haut niveau technique de la compétition.» Evaluation confortée par « la réalisation de huit nouveaux records d’Algérie en l’espace des cinq jours d’une compétition âprement disputée (…) C’est un excellent résultat n’ayant pas été réalisé depuis plusieurs années. Ça pourrait même être un précédent dans les annales du championnat hivernal Open en petit bassin.» Aussi, le DTN a même ajouté que « le niveau était élevé et pratiquement le même chez les nageurs de l’élite. La victoire s’arrachait en centièmes de seconde de différence. Lors de la première journée, six nageurs avaient réalisé le temps de 52 secondes au 100 m nage libre.» Dans cette épreuve, c’est le GS Pétroliers qui a dominé le classement des médailles (dames et messieurs) avec 68 athlètes placés sur le podium (32 or, 21 argent et 15 bronze). Derrière, on retrouve l’USM Alger qui a glané 11 breloques (5 or, 5 argent et 1 bronze) suivie de l’ASPTT Alger qui n’a pu décrocher que 4 médailles d’or, 8 en argent et 2 en bronze.



Hégémonie pétrolière, les raisons

Pour Tadjadit : « la domination du GSP chez les messieurs et les dames était logique et attendue, puisque ce club renferme la majorité des nageurs de la sélection nationale et qui s’entraînent de surcroît à l’étranger (…) Nous avons enregistré toutefois un recul de l’USMA dans la course au titre masculin, en raison du transfert de ses meilleurs nageurs vers le GSP.» Parmi les pensionnaires de l’Ex MC Alger qui ont brillé lors de ce challenge jumelé avec avec le championnat national hivernal «minimes-juniors», il y a eu « Abdallah Ardjoune (18 ans) double médaillé d’or aux 100 m et 200 m dos, avec à la clé trois records réalisés dans ces deux distances.

Benbara a, lui aussi, réalisé un nouveau record au 50 m dos, tout comme Jaouad Syoud, auteur d’un record au 200 m 4 nages et de plusieurs médailles d’or», énumère le DTN sans oublier de mentionner que, chez les dames, «Rania Nefsi s’est distinguée comme à son habitude en établissant un nouveau record d’Algérie, alors que Nesrine Medjahed poursuit son ascension. Elle, qui était à deux doigts de battre le record du 100 m 4 nages au championnat interclubs de Sétif, a réussi aujourd’hui à pulvériser cette marque »



Intentions continentales

Les athlètes cités plus haut font partie de l’ossature de la sélection et sont « motivés pour se qualifier aux grands rendez-vous internationaux » comme l’a assuré le responsable. Dans l’agenda des échéances à venir, il y aura le championnat d’Afrique Open, prévu pour avril prochain en Afrique du Sud, les Jeux olympiques-2020 de Tokyo, puis les Championnats arabes à Alger en septembre 2020. Pour la première date majeure sur les terres sud-africaines, la FAN espère « réaliser une participation positive en dépit de la difficulté de la mission.»

Au pays de Mandela, la concurrence sera très rude dans « un pays qui a des traditions en natation sur le double plan africain et mondial. Néanmoins, nous comptons aborder la compétition avec nos meilleurs nageurs pour nous hisser sur le podium et honorer les couleurs nationales.»

La confirmation est attendue donc pour prouver que ce sport connaît un sérieux progrès depuis quelque temps. Notamment depuis que Mohamed Hakim Boughadou est à la tête de la structure fédérale.n