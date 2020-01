La correction (4/1) qu’a subie la JS Kabylie samedi dernier à Kinshasa face à l’AS Vita Club (RD Congo) semble avoir laissé des séquelles aux conséquences significatives. La faillite footballistique était là à l’occasion de ce duel comptant pour la 5e journée de la phase de poules. Même après le départ de l’entraîneur Hubert Velud qui était sur le banc lors de la victoire (1/0) à l’aller contre les Congolais à Tizi-Ouzou. Le mal étant profond, on parle de faire un changement au sommet de la direction.

Longtemps intouchable malgré ses frasques, Chérif Mellal, président des « Canaris », serait sur le point de perdre son poste si l’on croit les échos qui parviennent de Tizi. En plus de ses sorties médiatiques non-maîtrisées, ses agissements à l’encontre de ses détracteurs interpellent sérieusement. Après en être venu aux mains avec un supporter à Casablanca (Maroc) en marge du déplacement chez le Raja, il a usé de langage de rue dernièrement dans un enregistrement vidéo au contenu très intimidant. La coupe semble plus que jamais pleine et le Conseil d’administration penserait à le destituer. Malgré cela, le patron des « Lions du Djurdjura » ne donne pas l’impression d’être inquiété par son avenir. Il a d’ailleurs réussi à obtenir l’accord de Yamen Zelfani pour driver l’équipe lors des matchs à venir. Le technicien tunisien est attendu pour parapher son contrat après-demain.

Juste le temps de résilier son bail avec la formation omanaise de Dhofar FC avec laquelle il était lié jusqu’au mois de juin 2020. La mission de l’ancien coach d’El-Merreikh Omdurman (Soudan) sera, bien évidemment, de jouer pour le titre de champion d’Algérie sachant que le team kabyle est sur le podium après la fin de la première moitié de saison. Troisième avec 24 unités. Soit un handicap de 5 longueurs sur le CR Belouizdad, leader de la hiérarchie.



Un sort à la Hannachi ?

En tout cas, l’arrivée ainsi que l’avenir de Zelfani sont conditionnés par le sort qui sera réservé à Mellal après le 8 février prochain, date fixée pour tenir une assemblée générale extraordinaire.

Tous les signaux indiquent qu’il est sur un siège éjectable. «Mellal n’a ni les moyens financiers ni les capacités pour gérer la JSK. J’ai toujours dit que si je constate que la JSK est en danger, j’interviendrai afin de prendre les mesures qui s’imposent. Aujourd’hui, la JSK n’est pas entre de bonnes mains et il faut qu’on réagisse. On l’a laissé travailler pendant 2 ans, mais on ne peut pas rester indifférent lorsqu’on constate qu’il mène la JSK à la dérive. L’équipe a fait un bon parcours la saison dernière, mais cette saison, c’est une catastrophe», a estimé, dans un entretien accordé au quotidien spécialisé Compétition, Malik Azlef, ancien vice-président du club et actionnaire qui a souvent son mot à dire.

Ainsi, tout porte à croire qu’il y a du rififi en interne. Comme à chaque fois que la JSK se retrouve en mauvaise posture. Le clanisme et l’affairisme ne sont jamais loin. Sachant que même le très influent et longtemps intouchable Mohand-Chérif Hannachi a été contraint de quitter les lieux, Mellal ne pourrait pas faire plus de résistance que son prédécesseur qui semblait enraciné au fauteuil de boss. Affaire à suivre.