Le Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) reprendra, à partir de dimanche prochain, ses prestations en faveur du public, après son affectation, depuis mars dernier, à la mise en quarantaine des ressortissants algériens rapatriés, annonce l’APS en citant le Président directeur général (P-dg) du Complexe, Saïd Bekhti. L’établissement qui avait été rouvert, à titre d’essai, en juin 2019 après des travaux de réaménagement et d’extension suivant les normes internationales, avait commencé à accueillir les clients en janvier 2020, a indiqué à l’APS M. Bekhti. Il a précisé, que le Centre n’accueillera, au début de sa mise en service, que 50% de sa capacité d’hébergement globale, et ce, en respect des mesures préventives décrétées par les pouvoirs publics dans la cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus. Il a mis en avant, à ce propos, le respect scrupuleux de toutes les mesures de prévention et d’hygiène, à savoir la désinfection quotidienne des espaces, la distanciation sociale et le port obligatoire des masques pour les clients.

