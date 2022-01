Tout de suite après le revers face à la Côte d’Ivoire jeudi dernier et l’élimination prématurée de l’équipe nationale de la CAN-2021 au Cameroun, Riyad Mahrez a reconnu la faillite des «Verts». Hier, cinq jours plus tard, il a publié un nouveau message pour s’excuser de la contreperformance continentale et promettre aux Algériens que la sélection va se racheter prochainement.

Par Mohamed Touileb

«Salam à tous, j’ai attendu quelques jours avant de poster sur les réseaux mais je pense que c’est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception. On ne va pas se chercher d’excuses malgré les conditions : on a tout simplement pas été au niveau, moi le premier», a admis d’emblée le capitaine de l’Algérie. Aussi, le numéro 26 de Manchester City (Angleterre) rappelle que «quand tout se passait bien, que nous gagnions et qu’on était en haut, tout le monde était derrière nous et encore beaucoup de nos frères, fans, compatriotes sont derrière nous aujourd’hui».

Par ailleurs, le «Fennec» aux 71 sélections regrette lire «beaucoup de messages négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les 2 sens». Le revers de la médaille est là pour lui et ses coéquipiers qui ont laissé filer

la couronne africaine d’une manière prématurée dans une épreuve où ils n’auront pas franchement existé.



Passage au détecteur de bonnes intentions en mars

En définitif, le cinquième meilleur buteur (26 réalisations) et meilleur passeur (27 offrandes) de l’histoire de l’EN assure que «cette compétition nous aura servi de rappel, et on reviendra plus forts de cela soyez en sûrs.

On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la coupe du monde in cha Allah. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles. Tahia Djazair’forever». Pour prouver ses bonnes intentions et la détermination de repartir de l’avant, il y aura l’ultime tour qualificatif de la Coupe du Monde 2022 de la zone CAF en mars prochain. Le sort a mis le Cameroun sur le chemin des «Verts» pour la double-confrontation. Il faudra aller chercher le sésame pour la messe universelle et cette déconvenue camerounaise sera oubliée par tout le monde.