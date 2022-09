Encore une fois, Riyad Mahrez a commencé sur le banc face à Aston Villa samedi en championnat. L’Algérien n’a débuté que dans deux des 6 rencontres de Premier League pour un total de 205 minutes sur 540 possibles. En plus, il n’a pu délivrer qu’une seule passe décisive. Avec un Bernardo Silva performant et qui lui a pris sa place sur l’aile droite, le statut du «Fennec» est clairement menacé chez les «Citizens». Mais à voir les choses avec un certain recul, il ne faudra pas se montrer extrêmement alarmant. Décryptage.

Par Mohamed Touileb

On croyait que la prolongation de contrat de deux ans pour Riyad Mahrez était un signe positif pour garder un rôle majeur et titulaire permanent sur l’échiquier de Pep Guardiola. Mais, décidément, il n’en est rien. L’ancien sociétaire de Leicester City est en train de galérer en cette entame d’exercice 2022-2023.



Presque les mêmes temps de passage qu’en 2021-2022

Le gaucher éprouve beaucoup de mal à se montrer décisif et concrétiser statistiquement sa présence sur le rectangle vert. On est clairement dans le même cas de figure que le début de la séquence footballistique précédente. Pour ce qui est des temps de passage, c’est plus ou moins les mêmes. Après 6 tests lors de l’opus 2021-2022, le natif de Sarcelles avait disputé 255 minutes (1 seule fois dans le onze de départ) pour 1 but et 1 passe D contre une seule offrande pour la saison actuelle pour une titularisation en plus.

Par la suite, Mahrez avait su redresser la pente et soigner ses prestations. Notamment en Ligue des Champions UEFA où il avait particulièrement brillé avec 5 réalisations lors des 6 rencontres dans la phase de poules qu’il avait toutes commencées dans le onze rentrant. Il est presque évident que Guardiola compte sur lui pour la compétition européenne où il livre des copies très intéressantes depuis 2 éditions maintenant.



Plus d’indicateurs demain à Séville

La couronne continentale reste le but suprême des «Skyblues» qui ont tout gagné sur le plan national. Et c’est pour cette raison que le technicien espagnol avait décidé de proposer à son milieu offensif de rempiler. En tout cas, quand on transpose les bilans de la saison précédente et de celle en cours, on peut logiquement déduire qu’il faudra patienter encore pour faire un constat plus concret sur la situation du numéro 7 d’«El-Khadra».

La première sortie en C1 est prévue pour demain en Espagne face au FC Séville. Elle nous donnera certainement plus d’éléments sur l’état de forme et le statut de Mahrez. Logiquement, il devrait débuter d’emblée. Et, cette fois, il va falloir qu’il se montre plus précis et créatif dans son jeu. Clairement, le meilleur joueur africain en 2016 a perdu certains aspects de son jeu. Moins dribbler et pas très vertical dans ses passes, Riyad doit surtout retrouver de la confiance pour recouvrir sa maîtrise technique qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain. n