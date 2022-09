Par Mohamed Touileb

Le doute subsiste depuis qu’il a fait l’impasse sur la date FIFA de juin. Riyad Mahrez avait informé Djamel Belmadi de son absence du regroupement de l’équipe nationale pour des raisons familiales. Le sélectionneur l’avait donc exempté des deux sorties officielles face à l’Ouganda et le Nigéria et celle amicale contre l’Iran. Depuis, les spéculations sur son avenir en sélection n’ont pas désenflé. Selon nos informations, le gaucher sera officiellement présent pour le stage de septembre. De quoi mettre fin aux rumeurs.

Mahrez ne connaît pas une entame de saison idéale avec Manchester City. Avec le double-champion d’Angleterre sortant, son temps de jeu a cruellement baissé (275 minutes sur 810 possibles). Pour beaucoup, cette situation pousserait le gaucher à faire l’impasse sur le prochain stage de l’EN. Absolument pas.

En effet, le gaucher sera bel et bien présent pour le regroupement à venir. C’est vrai que le Citizen a vu cette élimination brutale de la course à la Coupe du Monde 2022 contre le Cameroun venir brouiller ses plans avec la sélection. Mais le pensionnaire de Manchester City a dépassé cette grande déception. Et il compte repartir de plus belle avec «El-Khadra».

Cure de confiance en sélection

A 31 ans, il a certainement des services à rendre. On parle du meilleur passeur (27 offrandes) et 5e meilleur buteur (26 pions) de tous les temps chez les Verts. De plus, il est dans une période où il a besoin d’être là où l’on l’estime à sa juste valeur. Et c’est certain qu’en sélection, il va ressentir son importance aux yeux de ses coéquipiers.

Les deux matchs contre la Guinée et le Nigéria devraient être comme une cure pour le natif de Sarcelles. On peut donc l’affirmer et l’avancer sans aucun doute : Mahrez va renouer avec les Guerriers du Désert et sera «investi à 1000% pour débuter un nouveau chapitre» comme nous assure une source proche du joueur. La dernière apparition de l’ex sociétaire de Leicester City était le 29 mars dernier face aux Camerounais. Depuis, on ne l’avait plus revu avec la tunique Dz. n

