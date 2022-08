Dans un contexte épidémiologique, marqué par l’augmentation continuelle du nombre de contaminations à la Covid-19 en Algérie, à près d’une centaine de cas par jour, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a donné des instructions aux directeurs de la santé de wilaya de mobiliser tous les moyens humains et matériels en prévision d’une forte percée de la propagation de la Covid.

Par Sihem Bounabi

Hier, le cap psychologique du nombre de cas Covid a dépassé les 100. En effet, 111 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés, alors qu’aucun décès n’a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué, qui souligne que 77 guérisons ont été comptabilisés. Ainsi, le total des cas confirmés s’établit à 267657, celui des décès demeure inchangé (6876 cas), alors que le nombre total des patients guéris passe à 179611 cas.

Le ministère note que treize patients sont actuellement en soins intensifs.

Ces instructions ont été données lors d’une réunion d’évaluation périodique avec le ministre de la Santé qui revient sur les principaux points abordés lors de la réunion en vidéoconférence avec les directeurs de la santé de wilaya et les responsables des infrastructures de santé, rapporte un communiqué du ministère de la Santé.

Ainsi, après avoir informé les responsables sur les derniers développements enregistrés sur la situation épidémiologique de la pandémie de Covid-19, qui enregistre une augmentation quotidienne des contaminations, Abderrahmane Benbouzid a appelé à une mobilisation totale pour faire face à toute urgence suite au risque d’une forte percée de la pandémie.

Une percée d’autant probable en cette saison estivale où la circulation des personnes entre les wilayas mais, également, de retour des pays européens où la 7e vague est en train de sévir, peut contribuer fortement à la circulation du virus et surtout du sous-variant de l’Omicron, le BA.5 qui domine actuellement et qui se distingue par sa forte contagiosité.

Concernant les symptômes de ce sous-variant qui domine en Algérie, plusieurs spécialistes ont alerté sur les risques de confusion avec les symptômes de la grippe. En effet, le BA.5 touche surtout l’appareil respiratoire haut sans toucher les poumons. Cela se traduit au plan physiologique par des éternuements, le nez qui coule, des maux de gorge et des céphalées ainsi qu’une petite toux. Il y a également d’autres symptômes tels qu’une forte fièvre qui dure deux à trois jours, des maux de ventre et parfois des diarrhées ou des vomissements.

Même si pour certains malades covid cela se traduira par des symptômes légers au point qu’ils ne se rendent même pas compte qu’ils ont attrapé le virus, les professionnels de la santé ont lancé, ces derniers jours, plusieurs appels à la vigilance et exhortent les Algériens au respect des gestes barrières, comme le port du masque et la distanciation physique, à l’apparition du moindre symptôme pour protéger les personnes vulnérables.

Des appels qui sont également lancés pour les catégories à risque comme les personnes âgées et les malades chroniques à prendre leur précautions en évitant les lieux fermés avec beaucoup de monde et surtout d’aller se faire vacciner contre le Covid afin d’éviter tout risque de complication dans le cas d’une contamination au virus.

Les spécialistes insistent fortement auprès de la catégorie de personnes vulnérables de se faire vacciner contre la covid du fait que cela reste le meilleur moyen actuellement de se protéger contre les formes graves de la maladie. Même pour les personnes qui ont déjà été vaccinées, il est préconisé de faire une dose de rappel de vaccin contre la covid six mois après leur dernière dose pour se protéger et éviter tout risque de complication pouvant mener à l’hospitalisation.

Il est à souligner que le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également lancé, récemment, un appel aux gouvernements du monde entier à redoubler de vigilance face à l’augmentation des cas de contamination à la Covid-19 enregistrée dans plusieurs pays, martelant que «la pandémie de Covid-19 est loin d’être finie».

Par ailleurs, lors de cette réunion périodique du ministre de la Santé avec les directeurs de la santé, le ministre a souligné la nécessité d’améliorer les conditions de travail des médecins et de répondre à tous les besoins nécessaires afin qu’ils puissent prendre en charge de manière optimale les patients. n