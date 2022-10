Le ministère de l’Education nationale a arrêté le calendrier des examens trimestriels des trois paliers d’enseignement (primaire, moyen et secondaire) pour l’année scolaire 2022-23, a indiqué un communiqué du ministère. Les examens du premier trimestre pour le cycle primaire auront lieu du 6 au 15 décembre 2022 et ceux des cycles moyen et secondaire du 4 au 8 décembre. Pour le 2e trimestre, ils sont fixés du 7 au 16 mars 2023 pour le primaire et du 5 au 9 mars pour les cycles moyen et secondaire. Concernant ceux du troisième trimestre, ils auront lieu du 28 mai au 1er juin 2023. Pour le cycle moyen, les compositions du 3e trimestre sont fixées du 21 au 25 mai 2023 pour les 1re, 2e et 3e années moyennes et du 15 au 17 mai 2023 pour la 4e année moyenne. Quant au cycle secondaire, les examens du 3e trimestre auront lieu du 21 au 25 mai 2023 pour la 1re et 2e année secondaire et du 14 au 18 mai 2023 pour la 3e année.

Le ministère a également fixé la date des examens des rattrapages les 18 et 19 juin 2023 pour les cycles primaire (2e, 3e et 4 AP) et du 26 au 27 juin pour les cycles moyens (1, 2 et 3 AM) et les 18 et 19 juin 2023 pour le cycle secondaire (1 et 2 AS).

