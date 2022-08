L’arrivée d’Islam Slimani au Stade Brestois a été bouclée mercredi dernier. A 34 ans, l’avant-centre algérien va jouer dans le 7e club européen depuis qu’il a rejoint l’autre côté de la rive en juin 2013 quand il avait signé au Sporting CP pour 300.000 euros en provenance du CR Belouizdad. A l’époque, beaucoup étaient loin d’imaginer qu’il durera aussi longtemps dans le football circus européen. Mais le mental du fer de lance a été déterminant dans cette longévité unique dans son genre pour un footballeur fabriqué dans les méandres d’un foot Dz

« non-conventionnel ».

Par Mohamed Touileb

Il ne fait clairement pas partie de ces joueurs à l’ambition entamée qui préfèrent achever leur parabole dans un championnat du Golfe pour s’assurer une retraite dorée. Slimani est un homme de défis. Encore une fois, il met en avant sa mentalité de challenger qui a été cruciale dans son parcours fascinant même si tout n’a toujours pas été évident.

C’est au Stade Brestois 29, aux côtés de Youcef Belaïli et Haris Belkebla, que Slimani va jouer pour une saison au minimum. Il y a neuf ans, Michel Der Zakarian, alors entraîneur du FC Nantes et qui exerce actuellement sur le banc finistérien, était séduit par le buteur historique des Verts qu’il a découverts sous la coupe de Vahid Halilhodzic qui lui a donné sa chance. L’ancien Belouizdadi était même proche de signer chez les Canaris. C’était avant que les Lisboètes ne le chipent. C’était le destin.



Fabriqué en Algérie, taillé pour l’Europe

Ce dernier réunira finalement les deux en Bretagne. L’intérêt de l’entraîneur n’a pas vraiment changé malgré le défilement des années. Et cela donne un aperçu concret sur ce qu’a été le parcours de SuperSlim en matière de constance en dépit de quelques escales compliquées depuis son départ, en 2017, du Portugal vers la Premier League où il avait rejoint Leicester City fraîchement sacré champion d’Angleterre.

Les « Foxes » n’avaient pas hésité à mettre 31 millions d’euros pour s’offrir ses services. C’était tout simplement le 5e joueur africain le plus cher de l’histoire à cette période. Le boom des prix sur le marché n’avait pas encore lieu. Et il est à ce jour le footballeur local qui a l’indemnité de transfert la plus élevée. Derrière lui, on retrouve Ramy Bensebaïni loin derrière lui avec 8 millions d’euros pour signer au Borussia Mönchengladbach suivi de Hicham Boudaoui et les 4 millions d’euros déboursés par l’OGC Nice pour le recruter.



Des rencontres cruciales

Dans tout cela, il y a une exception non négligeable : Slimani est le produit d’une ère du football algérien où la formation et l’encadrement n’étaient pas aucunement en place. C’est toujours le cas. Mais que ce soit les Atal, Zorgane, Bensebaïni, Boudaoui… etc qui ont eu un certain «suivi» pour pouvoir s’exporter de l’autre côté de la rive. Un privilège qu’Islam n’a pas eu. La différence était certainement sa mentalité et son caractère qui l’ont aidé à survivre dans un univers footballistique impitoyable. On se souvient de ces moments compliqués à Leicester puis Newcastle et surtout Fenerbahçe où il a été carrément placardisé.

Dans la foulée, il s’est ressuscité du côté de l’AS Monaco en livrant une saison (sabrée à cause du Coronavirus) de rêves. Il a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives en 19 apparitions. C’était tout simplement impressionnant. Ce passage, bien que bref, en Principauté a été rendu possible par le coach Leonardo Jardim qui a décidé de l’enrôler car convaincu de ses qualités pour l’avoir connu au Sporting CP.



EN : Présents et déterminant dans les instants glorieux

La carrière de Slimani, il la doit aussi à certains hommes qu’il a trouvés sur son chemin. Parmi eux, il y a Djamel Belmadi qui l’avait pris pour la CAN-2019 alors qu’il n’était pas franchement compétitif et mangeait son pain noir du côté de la Turquie comme cité plus haut. C’était le l’instance «brin de chance» nécessaire en carrière. Et il doit ça à sa faculté à nouer les liens.

En effet, le natif d’Aïn Benian est, de l’avis de ceux qui le connaissent, très attachant et se fond dans le groupe sans faire d’histoires. En outre, il a ce statut d’auteur du but de la qualification au second tour de la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec une magnifique tête contre la Russie. Un crédit qui lui a valu une certaine indulgence dans les trous qu’il a traversés par moments.

Pour rebondir sur le sportif, on ne peut pas nier que ses performances monégasques ont facilité son arrivée à l’Olympique Lyonnais où il était resté une année sans avoir beaucoup de temps de jeu. S’en suivra son retour chez les Lisboètes. Après ses tensions avec Ruben Amorim, chef de la barre technique, il aura fait bonne figure en montrant le professionnalisme qui était la clé de sa longévité européenne.



Pastorello, le secret est dans l’agent

Il quittera les « Lions » sans faire de vagues et laissant son image intact auprès des supporters. Son agent Federico Pastorello, qui a lui aussi était un facteur déterminant dans ses destinations qualitatives, parviendra à lui garantir au moins une autre saison dans une l’une des cinq ligues majeurs de la zone UEFA. Récemment, le goleador des Fennecs a déclaré en juin dernier que « malgré mes 33 ans, je me sens toujours capable d’apporter un plus à l’équipe nationale. L’âge n’est finalement qu’un chiffre, comme en témoignent certains joueurs qui dépassent les 40 ans et qui continuent à évoluer au plus haut niveau, et dans les plus grands championnats du monde. En tout cas, personnellement, je ne songe pas encore à arrêter ».

En posant les valises chez le SB 29, il confirme ses paroles. Pour cela, il a accepté de gagner moins d’argent. Son salaire a été revu significativement à la baisse. Quant à sa détermination de prouver qu’il est un footballeur à part, elle semble inchangée voire décuplée. Et cela ne peut que rendre son histoire plus inspirante. n