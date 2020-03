La Libye a dû se résoudre à diminuer son budget de quasiment un tiers, en raison du «double choc» que constituent le blocage de la production de pétrole et la chute des prix du baril, a indiqué jeudi son ministre de l’Economie. «Nous faisons face à un double choc: le blocus pétrolier et la chute des prix, accentuée par le nouveau coronavirus», a déclaré Ali al-Issaoui à l’AFP jeudi soir, en marge d’une rencontre avec l’agence de coopération technique française Expertise France. Depuis 2015, deux autorités rivales se disputent le pouvoir en Libye: le gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli (ouest) et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans l’est du pays. Ces dernières semaines, des groupes pro-Haftar bloquent la plupart des sites et terminaux pétroliers. Le budget 2020, «ambitieux», avait été fixé à environ 55 milliards de dinars (35 milliards euros), «mais nous avons dû le réduire à environ 38 milliards de dinars» (24,5 milliards d’euros), a souligné le ministre de l’Economie du GNA. «Cela touche de plein fouet les services publics et l’investissement: les nouvelles écoles, nouveaux hôpitaux, les investissements pour moderniser les infrastructures pétrolières seront repoussés», a-t-il déploré. Le gouvernement, qui tablait sur plus de 6% de croissance, devra revoir ce chiffre à la baisse, a-t-il souligné, sans évoquer de chiffre. Bien qu’elle soit l’un des rares pays à n’avoir connu aucun cas confirmé de Covid-19, la pandémie «a indirectement touché la Libye: la chute des prix, en raison de la baisse de la demande de la Chine, a un effet significatif sur l’économie». Pour le gouvernement, la priorité est «de trouver d’autres moyens que le budget de l’Etat pour financer l’économie», a-t-il souligné. Il a évoqué le lancement cette année des premières obligations libyennes, sous forme de sukuks, obligations compatibles avec la loi islamique, avec l’appui technique du FMI et de la Banque mondiale.n

Articles similaires