Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, s’est établi à plus de 117 dollars à la fin de de la semaine en cours, son plus haut niveau depuis mai 2008.

« Le prix du panier de treize bruts de l’Opep (ORB) s’élevait à 117,06 dollars le baril jeudi contre 112,20 dollars mercredi », a précisé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il s’agit de son plus haut niveau depuis le 5 mai 2008 (114,69 dollars). L’amélioration des prix du brut de l’Opep a été entamée en début de l’année en cours en dépassant les 80 dollars. Globalement, le prix moyen du panier de l’Opep a augmenté de 11,03 dollars (+14,8 %) par rapport au mois de décembre 2021, pour s’établir à 85,41 dollars/baril en janvier dernier, avait indiqué l’Opep dans son dernier rapport mensuel.

Cette augmentation enregistrée en janvier dernier intervenait dans le sillage de la flambée des prix de pétrole, en raison notamment des inquiétudes quant à l’approvisionnement mondial.

Durant le mois de février, le brut de l’Opep s’évaluait entre 90 et 100 dollars le baril avant d’entamer le mois courant à 103,89 dollars.

Les prix poursuivent leur hausse durant le mois en cours, poussés par le recul des réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine dernière, le conflit en Ukraine, les sanctions et les craintes pour l’offre mondiale d’or noir.

Mercredi dernier, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) a décidé d’augmenter la production pétrolière totale de l’alliance de 400.000 barils/jour en avril prochain.

Les 23 pays signataires de la Déclaration de coopération ont opté ainsi pour le maintien de leur plan d’augmentation mensuelle de la production de 400.000 barils/jour, décidé en juillet 2021.

Cette politique est appliquée par les producteurs de l’Opep+ depuis août 2021. Introduit en 2005, l’ORB est également composé de Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Guinée équatoriale), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Merey (Venezuela.

