La même corpulence, les mêmes qualités et, peut-être, un parcours avec beaucoup de similitudes. Karim Aribi ressemble beaucoup à Islam Slimani dans le jeu. Puissant avec un bon jeu de tête et une finition avec le pied largement perfectible, l’actuel sociétaire de l’ES Sahel est, à 26 ans, sur le point de rejoindre le Nîmes Olympique et connaître sa première expérience en Europe.

Slimani l’avait fait à 25 ans en rejoignant le Sporting Lisbonne (Portugal) en partance du CR Belouizdad. Aribi évoluera, vraisemblablement, en Europe à 26 ans. Plus exactement en Ligue 1 Uber Eats où le Nîmes Olympique compte finaliser son arrivée pour un montant de 800.000 euros et un salaire de 30.000 euros.

Clairement, l’ex-sociétaire du DRB Tadjenanet, passé par la JSM Béjaïa et le CA Batna ainsi que le CR Belouizdad, privilégie le challenge sportif pour faire ses preuves sur le Vieux Continent, destination prisée de la plupart des footballeurs. L’intérêt des Nîmois a été motivé par les excellentes performances du natif de Réghaïa. Notamment en Ligue des Champions africaine avec 10 réalisations en 10 rencontres disputées. Campagne continentale conclue avec une élimination en quarts de finale face au Wydad Casablanca malgré le but du Dz au match retour (2-0/1-0). En championnat de Tunisie, il a trouvé la faille à 14 reprises en 26 matchs.



Belmadi le suit attentivement

Aribi est un buteur racé. Il s’est forgé dans la difficulté. Longtemps moqué, notamment lors de son passage au « Chabab » pour sa maladresse devant le but à l’époque, il a pu redresser la barre lors du passage chez le DRB Tadjenanet où il a fait mouche par 10 fois en 14 apparitions. Une copie qui a motivé les « Etoilistes » de Sousse, en proie à une crise financière et qui se voient obligés de le vendre, pour venir le chercher contre un chèque 300.000 euros.

Le rendement remarquable d’Aribi n’est pas passé inaperçu aux yeux de Djamel Belmadi, sélectionneur de l’équipe nationale, qui l’avait mis dans la pré-liste pour la double confrontation dans les éliminatoires de la CAN-2021 qui était prévue face au Zimbabwe en mars dernier. C’était avant que le Coronavirus ne vienne tout plomber.

Ferhat pour l’aider à s’intégrer

En tout cas, débarquer en Europe ne peut qu’aider le longiligne attaquant à progresser encore sur certains aspects. Chez les « Crocodiles », il devrait retrouver son compatriote Zinedine Ferhat qui y joue depuis l’exercice écoulé. Aussi, il faut savoir que le directeur sportif du team gardois, Réda Hammache, est Algérien. D’ailleurs, c’est lui qui fait le forcing pour conclure sa signature.

Destinataire de plusieurs offres en provenance du Golfe, celui qui a fait ses débuts au NARB Réghaïa (c’est pour dire qu’il en a fait du chemin depuis) a des objectifs qui dépassent le simple aspect économique. Jouer pour les « Verts » reste son but principal. Et il sait que cela passe par le maintien de sa forme éblouissante qu’il a affichée sur l’année. L’abnégation n’a pas de prix et on ne peut que saluer le choix audacieux d’Aribi. n