Alors qu’un transfert de Lionel Messi à Manchester City fait beaucoup parler, Kaka a estimé que le capitaine du FC Barcelone dispose des qualités nécessaires pour marquer la Premier League de son empreinte. Depuis le clash que sa réponse a engendré avec Éric Abidal la semaine dernière, Lionel Messi est annoncé sur le départ. Le fait qu’il poursuive au FC Barcelone dépendrait selon Ok Diario de la démission de Josep Maria Bartomeu de son poste de président. Un transfert à Manchester City serait dans les tuyaux. Une arrivée en Premier League serait d’ailleurs un challenge que Messi pourrait relever selon Kaka.

« Je ne sais pas si Messi veut partir ou s’il veut juste protéger les joueurs en tant que capitaine. Abidal est un dirigeant du club et il a donc parlé en tant que directeur sportif du club. Ce ne sera pas un problème pour Messi de jouer en Premier League ou pour un autre club de haut niveau dans les trois meilleurs championnats du monde. Cela dépend de ce qu’il veut pour sa carrière. Il est difficile de l’imaginer jouer pour un autre club mais il pourrait dire : Je vais bien, il est temps pour moi de changer car je vais avoir une autre expérience. Je souhaite être le meilleur joueur de football du monde dans une autre équipe. Quand Ronaldo a quitté le Real Madrid, c’était triste et de nombreux fans regrettent qu’il soit parti. Mais je pense que tout le monde l’a finalement compris en se disant : ça va, pour lui c’est un autre défi et il avait besoin de bouger ». a assuré Kaka à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports.



Frenkie de Jong fait, lui aussi, l’éloge de Léo

En tout cas, dimanche soir, le Barça a pu une nouvelle fois compter sur Lionel Messi. Auteur de trois passes décisives face au Betis, le capitaine barcelonais a été encensé par Frenkie de Jong. L’ex sociétaire de l’Ajax Amsterdam a rendu hommage à Lionel Messi. Le FC Barcelone s’est fait peur face au Betis. Menés deux fois au score, les hommes de Quique Setién sont parvenus à refaire leur retard avant de s’imposer (2-3). Un performance réalisée grâce à Lionel Messi, auteur de trois passes décisives. En zone mixte, Frenkie de Jong a tenu à faire l’éloge de son capitaine. « Il était très important de l’emporter dans ce match, et cela n’a pas été facile. C’était un bon match, mais je pense que je vais m’améliorer dans les prochaines rencontres. (Lionel Messi) C’est facile de jouer à ses côtés, car il vous donne des ballons dans l’espace. Il n’y a pas une connexion spéciale, mais il donne de bons ballons dans l’espace », a-t-il précisé dans des propos rapportés par Sport.es.n

