Selon le média brésilien O Globo, Neymar, rentré au Brésil, aurait prévu une grande fête de cinq jours dans une maison de location, située tout près de son manoir de Mangaratiba. Alors que son pays est fortement touché par la pandémie de la Covid-19, le Brésilien pourrait recevoir 500 personnes pour célébrer la fin de l’année 2020. Neymar nous préparerait-il une fête dont il a le secret ? Selon le journaliste Ancelmo Glois, journaliste à O Globo, dont les billets sont extrêmement réputés au Brésil, le n°10 du Paris Saint-Germain serait en train de préparer une fête géante pour fêter la fin de l’année 2020. Le joueur était rentré chez lui jeudi dernier pour passer les fêtes de fin d’année en famille. L’annonce de cet événement a fait son effet au Brésil, où Neymar a été fortement critiqué, principalement sur les réseaux sociaux. En cause, la pandémie de la Covid-19 qui continue de fortement toucher le pays. Le Brésil, deuxième pays le plus touché par le virus dans le monde, compte un peu plus de 180 000 morts et plus de 6,8 millions de personnes contaminées selon les derniers chiffres. Les autorités sanitaires ont par ailleurs recommandé d’éviter les gros rassemblements en cette fin d’année.



500 PERSONNES ATTENDUES, PAS DE TÉLÉPHONE PORTABLE

Selon Glois, Neymar réceptionnerait un total de 500 personnes non loin de son manoir de Mangaratiba, situé près de Rio de Janeiro. Bien évidemment, en mettant les petits plats dans les grands : cette fête devrait être un événement en continu sur cinq jours. Une condition majeure : pas de téléphone portable, afin d’éviter les images volées et la diffusion de celles-ci sur les réseaux sociaux. Cette fête ne se déroulerait pas dans le manoir de Neymar même, celui-ci étant en travaux, mais dans une annexe, située dans le secteur de son manoir que le Brésilien a loué. Il y a fait une construire une boîte de nuit provisoire, pensant même à insonoriser l’endroit afin de rester le plus discret possible. Selon le média UOL, le coût quotidien de cette location serait de 6000 dollars. Par ailleurs, Neymar a engagé un groupe de musique pour assurer l’ambiance tout au long de cette longue fête. n

Articles similaires