Trois ans après son départ de Catalogne, Neymar souhaiterait rejouer avec son ancien club. « Je veux aller au Barça », aurait récemment déclaré le Brésilien à ses coéquipiers parisiens selon les informations d’El Mundo Deportivo.

C’est la déclaration choc du début de semaine et elle serait signée Neymar. Selon les informations d’El Mundo Deportivo, le Brésilien aurait signifié à ses coéquipiers du PSG qu’il souhaitait revenir au FC Barcelone, trois ans après avoir quitté la Catalogne. Le quotidien explique que l’ancien joueur de Santos, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, ambitionnerait de bien figurer avec Paris pour la fin de l’édition 2019-2020 de la Ligue des champions, prévue en août, avant de reporter la tunique des Blaugrana.

Le 4 mai dernier, El Mundo Deportivo annonçait que Neymar avait refusé une offre de prolongation du PSG, avec une prime de 100 millions d’euros à la clé, pour pouvoir retourner au FC Barcelone. Alors que les deux parties se livrent une bataille juridique concernant la prime de renouvellement de contrat du Brésilien à l’époque où il portait la tunique barcelonaise, le quotidien catalan assure ce lundi que le Barça serait prêt à revoir sa position si Neymar revenait.



Estimation à 164 millions d’euros

Comme l’an passé, l’affaire ne sera pas facile à se concrétiser. Alors qu’il avait refusé l’été dernier 130 millions plus un échange avec Ivan Rakitic et Jean-Clair Todibo, puis Ousmane Dembélé dans un autre temps, le PSG s’était montré totalement inflexible face aux multiples propositions du FC Barcelone. Après avoir dépensé 220 millions d’euros en 2017, le club de la capitale aura à cœur de retomber sur ses pieds.

Egalement sur la piste de Lautaro Martinez depuis plusieurs mois déjà, le FC Barcelone pourra-t-il mener les deux opérations de front, sachant que ses finances ne sont pas au beau fixe ? La crise économique, découlant de la pandémie de coronavirus, ne facilitera pas les choses non plus. Selon Wagner Ribeiro, l’ex-agent du Brésilien, la valeur de Neymar serait aujourd’hui estimée à environ 164 millions d’euros. C’est un nouveau casse-tête financier qui se présente pour le Barça, qui aurait cependant un argument de poids dans ce dossier : Neymar voudrait toujours revenir. n

Articles similaires