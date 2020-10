Après avoir voulu quitter le club parisien l’an dernier, la star brésilienne qui arrivera au terme de son contrat en 2022 serait désormais décidée à rempiler. Selon Le Parisien, Neymar et son clan attendent un signe de ses dirigeants du PSG.

La Ligue des champions reprend cette semaine mais l’avenir des vice-champions d’Europe se joue aussi en coulisses. Cette campagne continentale 2020-2021 pourrait bien être la dernière du PSG avec ses deux stars Kylian Mbappé et Neymar. Si un départ du jeune Français en juin prochain devient de plus en plus probable, ce n’est pas le cas pour le Brésilien qui espère poursuivre son aventure avec les champions de France selon Le Parisien.

Le duo qui est arrivé dans la capitale durant l’été 2017 arrivera au terme de ses cinq années de contrat en 2022 et le club ne peut pas se permettre de voir partir libre ses deux éléménts phares comme cela a pu être le cas pour de nombreux autres de ses joueurs. Le PSG et son directeur sportif Leonardo devront donc régler ces dossiers avant la fin de la saison.



Son clan dans l’attente

Neymar qui voulait quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone en 2019 se trouve désormais dans un tout autre état d’esprit. Le quotidien explique que le joueur et son entourage sont prêts à entamer des discussions pour une prolongation et attendent que les dirigeants parisiens fassent le premier pas. Le clan du joueur se demande même pourquoi les négociations n’ont pas encore été lancées.

En proie à certaines difficultés financières en raison de la crise sanitaire comme la plupart des clubs et comme l’a confirmé Leonardo, le PSG espère forcément prolonger le bail de sa star brésilienne. Il devra pourtant aussi trouver les ressources nécessaires pour payer son énorme salaire annuel estimé à 32 millions d’euros voire davantage car prolongation rime très souvent avec augmentation. Pour cela, les dirigeants parisiens pourraient se résoudre à céder Kylian Mbappé qui représente la plus grande valeur marchande. <

