Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas amis pour rien. Visiblement, les deux compères du PSG ont les mêmes plans pour l’été prochain. Plutôt que des vacances ensemble, le Brésilien et le Français aimeraient se retrouver du côté de Tokyo, où se dérouleront les Jeux Olympiques (22 juillet-8 août). Si le champion du monde a déjà confié à plusieurs reprises son souhait d’évoluer avec les Bleuets, le «Ney», lui, a fait un premier pas en avant dimanche soir après le match face à Monaco (3-3). Neymar souhaite continuer à jouer avec les 4 offensifs. Et annonce aussi qu’il ne serait pas contre faire les JO si le Brésil se qualifie

Interrogé par la presse brésilienne en zone mixte, Neymar a notamment expliqué qu’il «aimerait jouer» les JO de Tokyo… mais également la Copa América (12 juin-12 juillet), qui se disputera en Argentine et en Colombie peu avant. «Tu penses que je vais dire quoi ?, a-t-il répondu au journaliste. Oui, j’aimerais jouer les deux mais je sais que ça va être difficile. J’ai faim, vous le savez. En 2016 déjà, je voulais jouer les deux mais le Barça avait refusé.» Face au refus du club catalan, le Brésilien s’était alors contenté de disputer les JO de Rio. Sa sélection avait alors triomphé.

Si les Bleuets sont déjà qualifiés pour tournoi olympique, le Brésil, lui, doit encore patienter de disputer un tournoi de qualification en Colombie (18 janvier-9 février). Deux équipes sud-américaines décrocheront alors leur billet pour Tokyo.

