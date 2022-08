La presse anglaise expliquait hier pourquoi Casemiro a fait le choix d’accepter la proposition mancunienne. Quitter le Real Madrid pour Manchester United actuellement ? C’est une décision qui peut en surprendre plus d’un. Forcément, les Merengues semblent dans une bien meilleure situation que les Red Devils au moment où on écrit ces lignes, eux qui viennent de signer un joli doublé Liga-LDC, pendant que les Anglais ne vont même pas disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison. Mais Casemiro lui n’a pas vraiment hésité. Après avoir remporté cinq Ligue des Champions avec le Real Madrid, le milieu de terrain brésilien va s’engager avec l’écurie mancunienne dans les prochains jours. Cette dernière devrait débourser un montant situé entre 70 et 80 millions d’euros pour le joueur de 30 ans. Le Manchester Evening News dévoile les raisons de ce choix fort de la part du joueur de la Canarinha.



Faire ses preuves en Premier League

Premièrement, il y a le salaire, forcément. Du côté de Manchester United, il fera partie des joueurs les mieux payés de l’équipe, et aura en plus de sacrés bonus liés à ses performances individuelles et à celles de l’équipe. Une qualification en Ligue des Champions sera particulièrement intéressante sur le plan financier pour lui sur le média. Mais pas que. Casemiro était ainsi à la recherche d’un nouveau challenge, estimant avoir fait le tour du côté de Madrid. Il voulait également se tester en Premier League, championnat dans lequel il n’a jamais joué, et qui est considéré comme le plus exigeant de la planète. Puis, il y a aussi ce Mondial 2022 en vue… Du côté d’Old Trafford, Casemiro jouera avec…Fred, qui sera aussi son partenaire du milieu en sélection. Voilà de belles raisons de changer d’air !.

